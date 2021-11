Lady Gaga promuove il Ddl Zan da Fazio: "Continuate a combattere". Poi si commuove

In Italia per promuovere il suo ultimo film The House of Gucci, Lady Gaga si è lasciata andare ad un intervista a tutto tondo nel salotto di Fabio Fazio, a Che Tempo Che Fa. Dalla carriera alla vita privata, fino ad alcune considerazioni sull'attualità, l'artista di origini italiane si è raccontata senza filtri.

Nel Belpaese per la promozione della pellicola in cui recita da protagonista e che racconta la storia dell'omicidio in casa Gucci, la cantante ha ripercorso col giornalista il suo percorso professionale, tra musica e recitazione. Ed è proprio nel vedere le immagini delle clip confezionate dagli autori che ha provato grande commozione, tanto da cedere alle lacrime.

Dalla carriera al privato il passo è breve. E Gaga ricorda le sue origini italiane. "Nella mia famiglia noi andavamo in chiesa la mattina e poi nel pomeriggio si preparava il sugo di pomodoro, con le polpette e con la salsiccia", ha confidato. E ancora: "Penso sempre alla mia famiglia. Quando stavamo girando House of Gucci ho pensato tante volte a mio nonno Giuseppe, era un uomo davvero forte. Era un calzolaio, lui e mia nonna Angelina sono stati sposati per una vita".

Poi la decisione di schierarsi in favore del Ddl Zan, al centro della discussione politica sui diritti civili. "Volevo semplicemente dire una cosa alla comunità LGBTQ+ in Italia: siete i più coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione e che succeda una cosa di questo genere dobbiamo gridare al disastro". Sugli schermi scorrono le immagini delle manifestazioni andate in scena dopo lo stop al ddl Zan al Senato. In piazza risuonano le parole di Born this way, uno dei brani più significativi dell'artista. "Dovete essere protetti a tutti i costi, come tutti gli esseri umani di questa Terra. Continuerò a scrivere musica per voi e a lottare per voi", dice Gaga.