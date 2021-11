Fan in delirio per Lady Gaga a Milano, e lei dice una parolaccia in italiano

L'attrice e cantante Lady Gaga (vero nome Stefani Joanne Angelina Germanotta) in queste ore è a Milano per la prima di "House of Gucci", film di Ridley Scott che racconta la storia della casa fiorentina. La sceneggiatura verte sull'omicidio del patron Maurizio Gucci, che venne ucciso nel 1995 a Milano. Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, moglie di Gucci ed emersa come mandante dell'omicidio dal processo. Il lungometraggio è stato girato nei mesi scorsi in città.

"Voglio ringraziare tutti i medici e gli operatori sanitari che hanno lavorato durante la produzione del film al tempo del Covid, nessuno si è ammalato", ha detto l'artista italo-americana. "Sono molto grata al personale sanitario. Vorrei che tutti - ha auspicato - vincessero un premio, ogni attore, ogni realizzatore vorrei che tutti vincessero un premio per aver realizzato opere d'arte durante la pandemia. Il vero premio dovrebbe andare alle persone in tutto il mondo così coraggiose negli ultimi 18 mesi che hanno affrontato questa pandemia globale, questo - ha concluso - è il vero coraggio".

Dopo la premiere in un cinema del centro, alla presenza di personaggi tv e influencer italiani, Lady Gaga si è poi resa protagonista di un "siparietto" dietro alla scorta della finanza: bloccata dalle auto, si è espressa in perfetto italiano non proprio elegante: "Che ca... succede?". Il video, postato su Instagram, è diventato presto virale.