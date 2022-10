The Land of Dreams, uno scintillante musical sulla forza dei sogni

Un musical in puro stile hollywoodiano, ma completamente made in Italy, (qualcuno ha già pensato di affibbiargli l’etichetta di “La-la-la italiano”), The Land of Dreams di Nicola Abbatangelo in uscita nei cinema a fine ottobre, è stato presentato ad Alice nella Città, rassegna parallela della Festa del Cinema di Roma.

Il film racconta le vicende di una ragazza piena di sogni e ambizioni nella New York degli anni ’20. Caterina Shulha interpetra la protagonista Eva, George Blagden, già noto per i suoi ruoli in Vikings e Versailles è il misterioso e affascinante pianista Armie, Edoardo Pesce interpreta il boss mafioso che pretende le attenzioni di Eva, Clemente Proietti, Paolo Calabresi è il suo scagnozzo Vincent e Stefano Fresi è il padrone del locale dove la ragazza lavora in attesa di realizzare i suoi sogni.

The Land of Dreams, la trama

Nella New York degli anni ’20, in piena età del jazz, Eva è una giovane immigrata italiana che lavora da lavapiatti nelle cucine del Choo Choo, un locale in voga frequentato dagli amanti della musica e del divertimento notturno. La ragazza, che vive con la famiglia a Little Italy, una sera si mette nei guai e finisce per caso a rifugiarsi in un palazzo che crede abbandonato. In questo strano luogo vive invece Armie, un giovane pianista reduce della prima guerra mondiale che convive con il fratello tornato invalido dal fronte. La ragazza capisce subito che in quel luogo e in quell’uomo c’è qualcosa di particolare, magico, e di lì a poco scoprirà infatti Armie ha il potere di viaggiare e far viaggiare nei sogni. Il sogno di Eva è la musica, ma quel sogno l’ha sempre tenuto per sé: pur avendo talento, non ha mai avuto il coraggio di salire su un palco. Sarà Armie, di cui ovviamente di lì a poco Eva si innamorerà, a spronarla e a spingerla a provare a far diventare il suo sogno realtà. Quando l’uomo misteriosamente scompare, Eva, delusa, decide di imboccare la via meno complicata per risolvere i suoi problemi e quelli della sua famiglia e accetta di scendere a patti con Clemente Proietti (Edoardo Pesce), lo spietato boss mafioso che aspira alla carica di sindaco e che si è invaghito di lei.

The Land of Dreams, scintillante musical made in Italy in stile hollywoodiano

The Land of Dreams, ‘la terra dei sogni’, per molti italiani, all’inizio del ‘900 è l’America. In quel paese che promette l’emancipazione dal bisogno e dalla miseria si trasferiscono tanti immigrati con il cuore pieno di speranza, come la giovane protagonista del film che vive di stenti e fatica con la famiglia a Little Italy e, spronata dalla magia dell’incontro con l’amore, trova la forza di coltivare prima silenziosamente, poi apertamente, un grande sogno di riscatto.

Ma l’America è anche la terra dei sogni di chiunque faccia cinema e il lungometraggio di Nicola Abbatangelo sembra sottendere il sogno di creare un’opera in puro stile hollywoodiano, affrontando con un grande sforzo di risorse e creatività, un genere tradizionalmente non troppo frequentato dal nostro cinema, e che invece distingue tante grandi e indimenticabili opere cinematografiche a stelle e strisce.

L’idea è ambiziosa e dunque anche rischiosa, come è necessario che siano i sogni, e il risultato non delude. The Land of Dreams regala al pubblico una vicenda tra commedia e fantasy, storia d’amore e di magia, canzoni, musiche e coreografie coinvolgenti, costumi scintillanti, e tutto l’armamentario che chi ama i musical si aspetta di trovare in una produzione ad alto budget girata completamente in inglese, che regala un’ora e mezza di intrattenimento e leggerezza, seguendo le avventure di Eva e proponendo un tema universale, come quello della forza dei sogni e dell’importanza di credere nella possibilità di riscatto, senza cedere alla disillusione.

Voto: 7

Il trailer