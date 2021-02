Laura Pausini candidata ai Golden Globes (al posto di Sophia Loren)

La cantante in lizza per la migliore canzone originale con 'Io sì (Seen)', colonna sonora del film 'La vita davanti a sé'

Colpo di scena tutto italiano ai Golden Globes. Non c'è stata quella tanto attesa per la protagonista Sophia Loren, ma 'La vita davanti a sé' (The Life ahead) di Edoardo Ponti - figlio della diva - ha ottenuto due candidature ai Golden Globes: quella per il miglior film in lingua straniera e quella per la migliore canzone originale, 'Io sì (Seen)', cantata da Laura Pausini.

Il brano, colonna sonora del film Netflix, è frutto della collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren (11 nomination agli Oscar, 1 Grammy Award, 1 Emmy Award, 1 Golden Globe) e Niccolò Agliardi. Ma c'è un'altra candidatura che parla italiano, almeno in parte. 'Due', film d'esordio dell'italiano Filippo Meneghetti, ottiene la candidatura al Golden Globe come Miglior film in lingua straniera. Già accolto trionfalmente in vari festival internazionali e scelto per rappresentare la Francia nella corsa all'Oscar, 'Due' uscirà al cinema negli Stati Uniti il 5 febbraio, con il titolo 'Two of Us', mentre in Italia sarà distribuito nelle sale da Teodora.

Laura Pausini: "Sto svenendo"

Laura Pausini è candidata per la prima volta ai Golden Globes. La cantante romagnola, in lizza per vincere il prestigioso premio cinematografico, è rimasta stupita nonostante le voci su una sua possibile candidatura circolavano da un pezzo tra gli addetti ai lavori. "Sto svenendo" ha commentato su Instagram, condividendo tra le sue storie il suo nome tra le candidature.