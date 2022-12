Le nuotatrici, un film struggente che apre mente e cuore

Le nuotatrici

Netflix ha deciso di arricchire il suo catalogo fatto solitamente di racconti fantastici, thriller adrenalinici, commedie romantiche, serie d'animazione di una storia vera, cruda, crudele ma proprio per questo affascinante. Questa volta non c'è nessun mostro da sconfiggere, nessun personaggio nato dalla fantasia di un regista creativo, nessun lieto fine tra un uomo e una donna che si amano e nessun tipo di poteri magici o altri marchingegni fantastici. Con Le nuotatrici, Netflix porta in scena la dura realtà dei fatti, la vita così com'è con tutta la sua crudeltà, ingiustizia, drammaticità e lo fa raccontando la storia di due sorelle i cui sogni sportivi, di vita, di carriera, di famiglia sono stati infranti dalla brutalità di una guerra.

Yusra e Sara Mardini sono due sorelle siriane, due ragazzine che sognano di diventare nuotatrici professioniste. Come tutte le ragazze della loro età dovrebbero vivere di sogni, avventure, primi amori, divertimento. Loro, però, non possono permettersi di essere spensierate perché la loro adolescenza è stata cancellata dalla guerra che sta devastando il loro Paese riducendolo a terreno di morte e macerie. Loro, però, non vogliono arrendersi e scelgono di lottare, da grandi sportive che sono, per la loro sopravvivenza intraprendendo un viaggio incredibile per abbandonare la Siria e la loro famiglia e darsi la possibilità di poter avere un futuro migliore.

Yusra sogna le Olimpiadi e Sara, più grande di qualche anno, anche lei nuotatrice, è già diventata troppo realistica e troppo adulta da poter credere ancora nei sogni. Così le due, sempre di supporto l'una per l'altra, attraversano il mare su un gommone, nuotano per chilometri pur di riuscire a sopravvivere, si fanno strada tra la Grecia, l'Ungheria fino ad arrivare in Germania, la loro meta di salvezza. Il loro è un viaggio drammatico dove la morte le sfiora più e più volte ma le sorelle Mardini continuano a combattere perché la voglia di vivere è sempre più forte di quella di arrendersi alla morte.

Le nuotatrici è un film che apre gli occhi, mette davanti la crudeltà della vita, l'inutilità di una guerra, le conseguenze dell'essere capitati in un particolare luogo del mondo e in un particolare tempo storico dove neanche una vita normale è garantita. Questo film, però, insegna anche che non c'è nulla di più potente della forza d'animo. Struggente, emozionante ed estremamente educativo, Le nuotatrici è un film molto interessante da guardare per scoprire, alla fine, che quella ragazzina che voleva nuotare alle Olimpiadi di Rio nel 2016, pur senza avere più un Paese di appartenenza, ha avuto il coraggio di far diventare i propri sogni più forti della realtà e noi, che siamo decisamente più fortunati di lei, dovremmo solo imparare dalle sue azioni e non lasciarci andare all'apatia di una vita agiata.

Voto: 7