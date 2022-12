Le Otto Montagne: Borghi e Marinelli in una storia di amicizia indissolubile

La storia di un’amicizia tra due bambini che diventa poi un’amicizia tra due uomini nei meravigliosi scenari delle Alpi valdaostane. Arriva al cinema il 22 dicembre distribuito da Vision Distribution “Le otto montagne”, prodotto da Wildside e diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Il film, vincitore del Premio della Giuria a Cannes, porta sul grande schermo l’omonimo romanzo di Paolo Cognetti e ha come protagonisti Luca Marinelli nel ruolo di Pietro, Alessandro Borghi in quello del montanaro Bruno, Filippo Timi che è il padre di Pietro ed Elena Lietti, la madre.

Le Otto Montagne: la trama del film

Pietro è un ragazzino di città che per si ritrova a passare le vacanze degli undici anni a Grana, un minuscolo villaggio sulle montagne della Val d’Aosta. I suoi genitori affittano qui una casa per l’estate che lui trascorrerà prevalentemente con la madre mentre il padre, ingegnere in una grande fabbrica, li raggiungerà nei giorni liberi. E’ qui che Pietro incontrerà per la prima volta il coetaneo Bruno. Nato e cresciuto in quel luogo immerso nella natura e abitato da un pugno di anime gli svelerà i segreti delle sue montagne. Da quell’estate i due diventeranno inseparabili. La vita proverà ad allontanarli, i loro destini scorreranno paralleli ma senza mai rincontrarsi per più di un decennio. Ormai adulti, si ritroveranno e riprenderanno il loro percorso di amicizia e di vita interrotto, per esaudire l’ultimo desiderio del padre di Pietro, con cui il figlio aveva troncato i rapporti molti anni prima e che invece aveva continuato a frequentare Bruno, con cui era riuscito a vivere ciò che a Pietro, in piena ribellione gli aveva rifiutato: il piacere e la sfida di lunghe passeggiate per conquistare vette e ghiacciai, lo stupore di un panorama mozzafiato, la semplicità di tempo condiviso, lontano dallo stress e dalle preoccupazioni quotidiane.

Le Otto Montagne: ottime interpretazioni e panorami mozzafiato

In questo film diretto da Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch vincitore del Premio della Giuria all’ultimo Festival di Cannes ci sono: due tra i migliori attori del cinema italiano contemporaneo,(Alessandro Borghi e Luca Marinelli); un’ambientazione di straordinaria bellezza che nutre occhi e cuore; una storia, tratta da un premiato romanzo, concentrata su un’amicizia virile e indistruttibile; i temi universali del rapporto dei figli con i padri, delle radici, della necessità di scoprire il proprio destino allontanandosene e del richiamo delle origini. C’è poi la montagna prima e le montagne poi, con tutto ciò che quest’ambientazione rappresenta anche metaforicamente. Luoghi impervi, meravigliosi ma complessi e difficili da conquistare, se non a prezzo di grande coraggio, dedizione e testardaggine. Le premesse per un’opera di grande impatto quindi, ci sono tutte. Premesso che realizzare un’opera cinematografica partendo da un libro di successo si rivela spesso un’impresa rischiosa, ne Le otto montagne ci sono elementi che funzionano molto bene e altri un po’ meno. Tra i primi, rientrano sicuramente le interpretazioni ottime e dei due protagonisti, e anche quella di Filippo Timi. In particolare, impressiona la prova di Alessandro Borghi che interpreta il personaggio più caratterizzato, Bruno, e riesce ad essere perfettamente credibile quando si trasforma in un montanaro visceralmente attaccato alle sue cime, addirittura dipendente dalle sue valli, dalle sue petraie, dai suoi luoghi, tanto da mettere in secondo piano e sacrificargli tutto il resto della sua vita. Quello che lascia un po’ più perplessi è invece il fatto che, nonostante le due ore e mezzo di durata, alcune situazioni e alcuni passaggi della storia, risultino poco legati tra loro.

Il ritmo della narrazione non è travolgente, e questo è un elemento che si adatta bene alla natura della vicenda, alla sua atmosfera e anche alle caratteristiche dell’amicizia tra i due protagonisti: lunga una vita e che si sviluppa attraverso poche parole e molto tempo condiviso a fare cose insieme, che siano lunghe camminate, bagni nelle acque cristalline dei laghetti alpini o la piccola grande impresa di ristrutturare un rudere. Eppure, si ha la sensazione che proprio questi tempi dilatati, avrebbero potuto forse essere sfruttati meglio per andare più a fondo e approfondire un po’ di più soprattutto i punti di svolta della storia di Pietro e Bruno.

Il trailer

Voto:6,5