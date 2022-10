Le vele scarlatte (L’envol), ancora un’ispirazione letteraria per il nuovo film di Pietro Marcello

La letteratura moderna torna ad ispirare Pietro Marcello che con il suo L’Envol (titolo italiano Le Vele Scarlatte), presentato alla Festa del Cinema di Roma dopo essere passato a Cannes e in uscita prossimamente nei cinema italiani distribuito da 01, attinge all’omonimo romanzo scritto da Alexandre Grine nel 1923 per raccontare una storia con venature romantiche e favolistiche. Il cast scelto dal regista è completamente francese, a iniziare dai protagonisti, figlia e padre: Juliette Joane (Juliette) e Raphel Thierry (Raphael) e poi Noémie Lvovsky (Adeline), Louis Garrel (Jean), Yolande Moreau .

L’ Envol – Le vele scarlatte, la trama

Un uomo torna distrutto a casa dall’esperienza devastante del fronte della prima guerra mondiale, ma nel villaggio in Normandia dove vive, le cose non vanno meglio: sua moglie è rimasta uccisa dopo aver subito uno stupro, ma prima aveva messo al mondo sua figlia, Juliette (Juliette Joane), che ora è una neonata che Raphael (Raphel Thierry), la crescerà con l’aiuto di madame Adeline ( Noémie Lvovsky ) che si prenderà a cuore padre e figlia. Vivranno, insieme alla famiglia di un fabbro, in un casale isolato nella campagna fuori dal villaggio che i paesani chiamano sprezzantemente ‘corte dei miracoli’. Raphael per la comunità dei paesani che fa muro per nascondere un segreto sarà sempre uno straniero indesiderato, e la stessa sorte toccherà a Juliette, bullizzata e poi additata come strega. Raphael riuscirà a crescere sua figlia grazie alla straordinaria abilità nel lavorare il legno, mentre la ragazza troverà consolazione per la sua vita difficile, nella musica, nel canto e nella poesia e poi nella speranza che si riveli una profezia fattale da una strega ( Yolande Moreau ): ‘il giorno in cui vedrai nel cielo le vele scarlatte, realizzerai i tuoi sogni’. Aggrappata a quella speranza Juliette cresce combattiva, solitaria e fiera ‘come un lupo’, fino al giorno in cui non arriverà un avventuriero (Louis Garrel), a regalarle un nuovo sogno in cui sperare.

L’envole: una favola al femminile, tra immagini di repertorio e suggestioni letterarie

L’envole, è un film che ha due facce. Nella prima parte il racconto procede lento e faticoso proprio come lo è il ritorno di Raphael alla realtà quotidiana dopo l’esperienza del fronte. La guerra per lui non è finita, e a casa troverà una devastazione diversa, ma altrettanto dolorosa e dura da affrontare. Le sue mani callose strumenti di un talento che gli garantirà la sopravvivenza, il suo coraggio, il pensiero di dover crescere una figlia, lo aiuteranno a sopportare isolamento e cattiverie, ma il suo procedere nella quotidianità avrà il respiro pesante di chi si arrampica su una vetta portando molti pesi. A quel ritmo si adatta la narrazione del regista, che già in questa parte usa suggestive immagini di repertorio in modo originale e ricrea la stessa ruvidità quando passa alla narrazione del film. L’opera cambia tono e ritmo man mano che cresce Juliette, che è la vera protagonista della storia. Forte, segnata da una vita difficile e anche lei con lo stigma dell’isolamento rispetto alla comunità del villaggio, la nostra eroina è un’anima romantica che sa trovare consolazione nella musica e nella poesia, che rispetta le creature viventi e crede nella saggezza antica di donne che custodiscono un’antica sapienza e che, per tutti gli altri, sono streghe. E da strega viene trattata anche Juliette dai suoi coetanei. Eppure l’immaginazione, la capacità di sperare e di credere nell’impossibile e certo, l’arrivo dell’amore, come si conviene a un’eroina romantica, salveranno una ragazza coraggiosa e orgogliosamente diversa.

Il film è in grado di trasportare lo spettatore in situazioni ruvide e tese, soprattutto seguendo le vicende di Raphael, e di poi accompagnarlo a godere di atmosfere rarefatte e sospese, quelle che si addicono a una fiaba, come nella scena del primo incontro tra Juliette e Jean.

Voto: 7,5