Leonardo DiCaprio dona 10 milioni di dollari all’Ucraina: sua nonna era di Odessa

Leonardo DiCaprio ha deciso di far sentire in modo concreto il proprio supporto all’Ucraina nel pieno del conflitto contro la Russia. L’attore premio Oscar ha donato la cifra di 10 milioni di dollari al governo ucraino presumibilmente con lo scopo di sostenere gli sforzi bellici e umanitari del paese dilaniato dall’invasione russa a cui è profondamente legato anche per ragioni famigliari. DiCaprio, infatti, ha radici ucraine. La nonna materna Elena Smirnova, a cui era molto legato, scomparsa all’età di 90 anni nel 2008, era originaria di Odessa, città portuale sul Mar Nero, nel sud dell'Ucraina, in queste ore sotto attacco.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy, ha apertamente fatto appello al mondo per il sostegno sia militare che finanziario poiché l'invasione russa dell'Ucraina ha un impatto elevato sul paese. Un conto bancario ucraino è stato aperto per le persone in tutto il mondo che desiderano donare e DiCaprio è tra queste.

Here is the late Elena Stepanovna Smirnova of Odessa, Ukraine. Her grandson, #LeonardoDiCaprio just gave $10 million to Ukrainian relief. #UkraineWar ???? pic.twitter.com/UAfquupwR6 — Jenn (@MsJennCarson) March 8, 2022