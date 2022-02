“Leonora Addio”: il commovente ritorno di Paolo Taviani senza il fratello Vittorio

Unica pellicola italiana in concorso alla settantaduesima edizione della Berlinale, Leonora Addio segna il ritorno di uno dei registi più apprezzati del cinema italiano: Paolo Taviani. Mentre è proprio al fratello Vittorio che il film è dedicato. Una dedica che, nelle parole dello stesso Paolo, è più una proiezione quasi a domandarsi se il fratello lo avrebbe apprezzato oppure se ne avrebbero discusso. L’ultima pellicola dei due “Una questione privata” risale al 2017. Con questo nuovo film Taviani torna a Berlino dieci anni dopo la vittoria dell’Orso d’oro per "Cesare deve morire" nel 2012.

L’idea per Leonora addio sembra essere strettamente collegata ad un’altra loro opera del 1984: Kaos. Un racconto episodico di quattro novelle di Luigi Pirandello, inclusa "La Giara”, più una scritta appositamente dai due. In comune infatti i film hanno le opere e la vita del drammaturgo siciliano, mentre qui c’è si accentua il senso del grottesco e del rocambolesco.

”Leonora Addio", la trama

Nel 1934 Luigi Pirandello vince il premio Nobel per la letteratura. Due anni, dopo nel dicembre del 1936, il drammaturgo si spegne. Come sua volontà viene cremato ma la gestione delle ceneri risulterà complessa. L’urna viene infatti depositata al Cimitero del Verano dove rimarrà per 10 anni a causa della Seconda Guerra Mondiale. Al termine del conflitto, un delegato del comune di Agrigento ha l'incarico di recuperare le ceneri dell’autore e riportarle in Sicilia. Avrà così inizio quello che diventa a tutti gli effetti un lungo viaggio ricco di eventi rocamboleschi e di situazioni tragicomiche. Nonostante il supporto del presidente del consiglio De Gasperi, che aveva organizzato un volo speciale, le ceneri non ritornano immediatamente in Sicilia, perché i passeggeri dell’aereo si fanno vincere dalla superstizione. Così l’unica soluzione è tornare in treno dove lo spazio è condiviso da tanti concittadini che dopo anni di lontananza tornano nell’amata Sicilia.

Non vi sveliamo oltre sulle sorti delle ceneri dell’autore, ma vi lasciamo il trailer qui sotto. Accanto a queste vicende Taviani decide di realizzare un adattamento dell’ultima novella scritta da Pirandello, poco tempo prima della sua scomparsa: “Il Chiodo”. La storia, si dice, fu ispirata da un fatto di cronaca avvenuto oltreoceano, a Brooklyn. Vede protagonista un giovane italiano emigrato, strappato dalle braccia della madre e della sua terra, e una bambina americana dai capelli rossi e dal temperamento “animale”.

Quello che resta e quello che se ne va in “Leonora Addio”

[…]perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me.

Già nel titolo percepiamo un commiato. Leonora Addio è un’opera dello stesso Pirandello di cui però nel film non appare traccia, causa tagli. L’addio sappiamo bene significa lasciar andare qualcosa o qualcuno, ma in esso c’è anche l’atto del conservare. Si dice addio fisicamente alla persona ma il ricordo e tutto ciò che ha fatto invece rimane. È interessante vedere il contrasto che c’è tra la percezione che Pirandello aveva di sé e quella che gli altri avevano di lui. Basti pensare all’aura di rispetto incarnata dall’impiegato del comune, a quanto fosse importante per i suoi attori o quella del governo, non sempre lusinghiera. Nonostante non lo volesse di lui è rimasto molto più di quello che forse si sarebbe aspettato. Sempre proseguendo su questo filo c’è da domandarsi cosa rimane in Bastianeddu, il protagonista de “Il Chiodo”. Il giovane è stato letteralmente strappato dalle braccia della madre in nome di futuro migliore. Uno strappo che ha lasciato qualcosa, tracce in apparenza invisibili ma che emergeranno dalle sue azioni. Azioni per cui non c’è una risposta e noi rimane solo il brancolante tentativo di interpretazione.

Il bianco e il nero pervadono gran parte della pellicola e ci trasportano nel passato del nostro paese, che viene ricostruito grazie all’inserimento di numerosi frammenti di film del cinema neorealista. I colori invece tornano nella rappresentazione della novella e quando Pirandello è finalmente a casa. Abbondano, per colmare di bellezza gli occhi degli spettatori, numerose panoramiche: quelle dei piccoli paesi siciliani che appaiono dal treno o quelle della sconfinata distesa blu del mare siciliano. La cassa, che è oggetto chiave del film, viene seguita nel suo viaggio da numerosi primi piani, gli stessi che cercano di scandagliare la psiche dei protagonisti principali. Il colore sembra essere usato sapientemente anche nella descrizione di Betty, protagonista della novella. Il rosso dei suoi capelli fa da specchio al suo irruento e animalesco comportamento. Lo stesso rosso che ci ricorda il conturbante e diabolico Rosso Malpelo.

Leonora Addio è quindi un film profondamente interessante con diverse letture. Una riflessione sulla vita e sul rapporto con la morte, il commiato da chi non c’è più. È anche un omaggio a chi scappa dalla propria terra in cerca di un futuro migliore; un ritratto del viscerale rapporto che lega l’uomo al luogo in cui nasce. Non importa quanto distante da esso si trovi, che sia solo un ricordo e non ne calpesti più la terra, questa rappresenta di lui tutto ciò che resta.

Voto: 7,5