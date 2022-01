"Let’s Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile", il documentario omaggio al più grande leader italiano LGBTQ+

“Let’s Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile” è un titolo emblematico per il cinema di oggi. Non per il cinema internazionale, di quello se ne potrebbe parlare in maniera diversa per ogni paese che si nomina. Per il cinema nazionale, soprattutto.

“Let’s Kiss” (“Baciamoci”) vuole superare il tabù dell’amore universale che in Italia ha ancora qualche problema a decollare. “Let’s Kiss” è rivolto a tutti, uomini e donne che si amano nell’amore eterosessuale e omosessuale, senza nessuno scandalo.

Filippo Vendemmiati, noto per il suo secondo documentario “È stato morto un ragazzo”, si appropria di una storia semi-sconosciuta e la ricostruisce tassello per tassello, partendo dal simbolo che colora le piazze durante le manifestazioni LGBTQ+: la Rainbow Flag.

Al suo quinto documentario, Vendemmiati dirige e racconta una storia fatta di politica, tv, rivoluzione sessuale e voglia di mettersi in gioco, scendendo in campo per i propri diritti civili.

“Let’s Kiss” è la storia di una rivoluzione politica che non ha avuto bisogno di armi da fuoco o di sedare tumultuose rivolte. L’unica arma in grado di trafiggere più di un taglio sulla pelle è una soltanto: la parola. E Franco Grillini di quella ne ha fatto un buon uso, senza tappar(si) mai la bocca. Serviva la voce per provocare una trasformazione della cultura e dei costumi dell’Italia.

Leggiamo la trama del documentario per ricostruire i tratti salienti della biografia di Franco Grillini.

“Let’s Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile”, trama del documentario

Grillini ci racconta tutta la sua vita, da quando era un giovincello che viveva in povertà circondato dai suoi animali nella fattoria, e uno in particolare che non ha mai mandato al macello: la mucca Checca, affezionato fin da quando era un bambino. I primi amori, e Grillini sfoggia foto in bianco e nero che lo ritraevano in un bacio passionale con una donna, e con uomini, più di uno.

Ricorda la sua laurea in pedagogia sul finire degli anni ’70 per dedicarsi in pieni anni ’80 alla politica: la nomina a Presidente Nazionale del Movimento Arcigay e la lunga carriera alla Camera dei deputati italiana. Orgoglio di mamma, felice per il destino del figlio insieme alla sorella, che lo ha sempre accettato per quello che è. Non mancano le incomprensioni, le chiacchierate con il padre che lo voleva fidanzato con una donna. E Grillini deciso rispondeva che il suo futuro lo vedeva accanto a un uomo, per sperare in una vita felice.

Seguono le incertezze legate a una relazione nuova, le foto con il suo più grande amore che volentieri evitava la telecamera, riservato com’era. La campagna televisiva contro l’AIDS, sconosciuta in quegli anni. E la grinta di un vero attivista che si batte per i diritti civili. La voce che smuove tutti coloro che sono come lui: la comunità LGBTQ+ che manifesta nelle vie della città per ballare, gioire, liberarsi dagli occhi puntati addosso e divertirsi.

Diventa celebre Grillini per il suo modo di condurre una lotta senza armi, attorniandosi di persone che vogliono la libertà di espressione. Anche se, adesso vecchio e con un bastone in mano, sta portando avanti la sua lotta personale contro la malattia fisica che lo ha colpito: il cancro.

Il trailer

Un docu-film che esalta il cambiamento sociale

“La paura del diverso è la paura del diverso che c’è in noi”

(Franco Grillini in “Let’s Kiss”)

È una storia di passione politica “Let’s Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile”. Passione nel condurre la propria battaglia per i diritti civili, nel farsi portavoce del mondo LGBTQ+ e di non arrendersi mai. Tra incitamenti a non vergognarsi, a mostrarsi liberi da ogni indiscrezione perché un uomo o una donna non devono mai nascondersi dal manifestare il proprio amore verso il loro stesso sesso.

È la linea diplomatica che segue Franco Grillini, l’attivista politico più importante sulle tematiche LGBTQ+ di cui l’Italia può andarne fiera. Con tutte le remore che comporta una vita data in pasto ai media che ne fanno oggetto di talk show e opinioni imbarazzanti gratuite senza una logica pensante.

Ci si affeziona più ai momenti di intimità personale di Grillini, alle sue lacrime calde che gli rigano il volto e strozzano la voce, commosso dai suoi stessi ricordi. Meno, invece, a tutti quei discorsi che condannano gli omosessuali definiti superficialmente deviati, che mette solo i brividi a sentire quella parola. E si rimane fedeli alla sua lotta per parte, in linea con il suo pensiero. Con la voglia di urlare a una trasformazione culturale e svecchiare le idee ignobili che pretendono la ragione quando non ce l’hanno. Grillini ci ha provato mettendosi in prima posizione, sfilando nei cortei. Ha scavalcato il “frocio” e “busone” gridato dal popolo e ci è riuscito, nella sua rivoluzione politica mescolata a quella sessuale nella Bologna degli anni ’80.

“Let’s kiss” è la storia di una rivoluzione gentile ? “Ecce omo: 25 anni di rivoluzione gentile” è il titolo del libro biografico che il leader politico ha scritto nel 2008, evidente spunto per il titolo del documentario ? che Franco Grillini ha portato avanti per cambiare l’aspetto sociale del paese. E lo racconta sfogliando il suo album di ricordi con inquadrature in dettaglio di alcuni volti importanti, il fidanzato che lo ha amato per anni e i suoi primi piani, vantandosene a mo’ di belloccione della famiglia.

È un documentario che procede bene “Let’s Kiss – Franco Grillini Storia di una rivoluzione gentile”, caricato a tratti da un velo di ironia di troppo ? esagerata in alcune scene e termini eccessivi ? nei discorsi tanto spinti sulla rivoluzione sessuale e su alcune musiche in sottofondo che distolgono l’attenzione sul focus politico dell’opera. Tuttavia, “Let’s Kiss” si prende il piacere di inebriarsi della bella fotografia che invade lo schermo, tra spezzoni di videointerviste in bianco e nero e testimonianze televisive che ancora oggi fanno male al cuore.

Voto: 7