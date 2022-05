“Lettera a Franco”: un intellettuale contro se stesso e contro il nascente regime Franchista

All’interno di ogni società dovrebbero essere garantite la libertà di pensiero e di espressione. A veicolare idee, intavolare dibattiti e favorire la crescita intellettuale, ci sono sempre figure culturali siano essi filosofi, scrittori, statisti o politici. In ogni regime, sia esso passato o moderno, c’è sempre un gruppo che non può rimanere in silenzio. Molti sono stati messi a tacere, ma coloro che riescono ad aggrapparsi alla libertà rimasta esprimono il proprio dissenso. È quello che accade in Lettera a Franco, il nuovo film di Alejandro Amenábar, al cui centro c’è la figura dello scrittore spagnolo Miguel de Unamuno. Considerato tra gli intellettuali più importanti della Spagna, Unamuno in questo film non è santificato, anzi al contrario, si dipinge di lui un ritratto profondamente umano e tutt’altro che infallibile. Una personalità consapevole delle proprie idee e convinzioni che vengono però messe alla prova dalla storia che si forma davanti ai suoi occhi.

A dividere con lui la scena c’è un’altra figura importante per la storia spagnola: Francisco Franco. Il generale che accentrò il potere nelle sue mani e instaurò una dittatura dal 1939 fino alla sua morte nel 1975. Quando si realizza un prodotto che vede protagoniste figure storiche controverse non è facile rimanere completamente imparziali, quello che Amenábar cerca di fare è quindi mostrare il loro lato più fallibile riportando la storia e gli eventi: unici giudici di quel passato. Ne emerge quindi un racconto che mostra l’essenza dell’intellettuale: il confronto e il cambiamento, sinonimi di crescita e apertura mentale.

Di cosa parla “Lettera a Franco”

Nel 1936 il poeta e scrittore Miguel de Unamuno vive a Salamanca con le due figlie, la domestica e il nipotino. È il rettore onorario dell’Università dove viene elogiato e apprezzato da studenti e colleghi. Il paese però versa in condizioni di forte instabilità e serpeggiano ribellioni che sfoceranno ben presto nella Guerra Civile Spagnola. Unamuno si trova spesso a discutere della situazione nel paese con due suoi amici stimati: Atilano Coco, un pastore protestante e insegnante della Chiesa episcopale di Salamanca, e Salvador Vila professore universitario dell’Università di Granada. È proprio con quest’ultimo che Miguel si scontra più spesso, in quando secondo Vila la situazione sta degenerando e i nazionalisti, che invece Unamuno appoggia, si trasformeranno presto in fascisti.

Con il passare del tempo però lo scrittore sarà costretto a rivedere le sue posizioni quando si renderà conto di come le cose stiano pericolosamente degenerando sperimentandone le conseguenze in prima persona. Convinto che il Generale Franco lo ascolterà proprio per il suo ruolo di intellettuale, si rivolge a lui ma senza ottenere il successo sperato. E allora che comprende come ormai la politica, guidata da generali avidi che inneggiano solo alla violenza, voglia far valere le divisioni all’interno del paese, sottolineando la superiorità di una Spagna sull’altra. Vi lasciamo il trailer qui sotto.

Cosa ha funzionato e cosa no in Lettera a Franco

“Vincerete perché avete forza bruta in abbondanza, ma non convincerete. Per convincere bisogna persuadere e per persuadere avreste bisogno di qualcosa che vi manca: ragione e diritto nella lotta.”

Questa è solo una parte del discorso pronunciato da Miguel de Unamuno in occasione della Festa della Razza, all’Università di Salamanca nel 1936. Amenabár ha lavorato con attenzione su queste parole e su come ricreare il contesto in cui sono stata pronunciate. In tutto il film questa è una delle scene più belle e più potenti che scuotono la narrazione dal torpore in cui si trascina. Una stagnazione dovuta principalmente alla mancata presa di posizione di Unamuno e alla sua convinzione di essere nel giusto, che lo porta ad indugiare e non fare un passo in nessuna direzione. Lentamente però le cose cambiano e il poeta viene scosso sempre di più dai colpi dei nemici che fanno crollare le sue certezze. Come già detto il ritratto di Unamuno è principalmente quello di un intellettuale e la cosa interessante è vedere come questa identità cambi nel corso del film. La seconda scena più bella è quella che incarna cosa significhi essere una figura di questo tipo. Una lunga argomentazione, dai toni accesi, lo vede contrapporre le sue idee a quelle di Vila. Sebbene queste siano diverse, i due sono disposti ad ascoltarsi a vicenda, a riflettere e discutere sulle reciproche posizioni in nome del rispetto e dell’amicizia che li lega.

Nel suo discorso all’Università invece, Unamuno comprende cosa sia più giusto fare e rimarca come nel tempio dell’intelligenza, dove ora siedono soldati e armi, non ci sia spazio per la forza bruta; non c’è spazio per l’elogio alla morte. Sebbene la sua tematica sia interessante il film si prende troppo spazio nella prima parte per poi regalare quel qualcosa in più verso la fine. Ottimo il lavoro sui simbolismi, come il tricolore spagnolo, emblema dell’identità del paese e che galvanizza le anime dei soldati. Anche la fotografia con l’uso di colori caldi alternati a quelli freddi permette di sperimentare il cambiamento del clima. La rurale e quasi bucolica Salamanca si trasforma assediata dalle truppe e il suo silenzio è rotto dagli spari. Lettera a Franco è quindi nel suo complesso un promemoria sul ruolo degli intellettuali e le loro imperfezioni, ma anche sull’importanza della parola, perché come dice lo stesso Unamuno “A volte il silenzio è la peggior bugia”.

Voto: 6,5

Il trailer