"Licorice Pizza" è il film sull'amore negli anni 70: su Today la clip in esclusiva

“Non devi essere tu a dirmi se sono fico, vecchia signora” – questo è il rapporto tra Gary e Alana, i protagonisti del nuovo film di Paul Thomas Anderson Licorice Pizza, candidato a tre Premi Oscar (come miglior film, miglior regista e sceneggiatura originale) in uscita nelle sale giovedì 17 marzo. La clip in esclusiva tratta dalla pellicola ben rappresenta e riassume quella che è la relazione della coppia apparentemente discordante e, in realtà, simbolo di una piacevole confusione dettata dall’ottimismo e dalla spensieratezza della California del 1973. Alana è una fotografa improvvisata, Gary un attore ancora minorenne. Tra i due ci sono dieci anni di differenza, una barriera pressoché inesistente nel momento in cui decidono di imbarcarsi in avventure e progetti folli nell’America in cui tutto è possibile. Una società per vendere materassi ad acqua, una campagna politica e tanta, tantissima musica. I vinili sono lo sfondo perfetto per la scoperta di un amore autentico perché condiviso in tutto, dai litigi alle battute, dalle difficoltà al confronto: Gary e Alana finiscono con il non stancarsi e staccarsi mai l’uno dall’altro, in un rapporto talmente vero e reciproco che l’ironia non ha bisogno di essere spiegata, come racconta in pochi secondi questa clip. Licorice Pizza è un collage di musica e di umanità, di libertà, di fiducia e anche di insidiosi cammini sentimentali. Il nuovo film di Paul Thomas Anderson detta insomma una nuova direzione fatta di un ottimismo finora estraneo alla sua produzione. L’appuntamento con l’uscita nelle sale è fissato per il prossimo giovedì 17 marzo.