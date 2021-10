"Licorice Pizza", perché il trailer del film di Paul Thomas Anderson sta conquistando tutti

Il 27 settembre su YouTube è uscito sul canale di MGM Studios il trailer di Licorice Pizza, il nuovo film di Paul Thomas Anderson. In quattro giorni, il trailer ha raggiunto la bellezza di 5 milioni di visualizzazioni solo nella versione originale (cioè senza contare le visualizzazioni ottenute dalle copie del video, doppiate, sottotitolate o semplicemente presentate in altre lingue).

Per fare un confronto che aiuti a capire la portata del successo di Licorice Pizza, il trailer di Ghostbusters: Afterlife (in italiano Legacy), il 4° capitolo della saga dei Ghostbusters, atteso da decenni, è stato pubblicato a luglio e attualmente ha poco più di 2 milioni di visualizzazioni.

Eppure Licorice Pizza non sembra un film destinato a sbancare i botteghini: non fa parte di un franchise popolare, non è un'opera particolarmente pompata dai media, e a dirla tutta anche Paul Thomas Anderson non è proprio un regista che di solito trascina le masse, pur potendo vantare un curriculum con grandissimi film (a cui manca solo l'Oscar), da Boogie Nights a Magnolia, da Il petroliere a Vizio di forma.

E dunque, come si spiega il travolgente riscontro ottenuto dal trailer di Licorice Pizza? Potremmo dire che basta guardarlo (e ascoltarlo) per farsi un'idea della risposta, ma prima di mostrarvelo spieghiamo un paio di cose su questo film.

Il cast di Licorice Pizza

I due protagonisti del film sono giovani e piuttosto sconosciuti: lei è Alana Haim, e il suo personaggio si chiama Alana Kane, mentre l'interprete del personaggio di Gary Valentine è Cooper Hoffman. Ecco, già qui scende una lacrimuccia, se pensiamo che Cooper è il figlio di Philip Seymour Hoffman, il grande attore che Paul Thomas Anderson aveva voluto per i suoi primi quattro film, tragicamente scomparso nel 2014 per un mix letale di stupefacenti.

Oltre a loro, il cast di Licorice Pizza comprende nomi popolarissimi a Hollywood: Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Benny Safdie, Maya Rudolph, Skyler Gisondo, Mary Elizabeth Ellis, Joseph Cross, Ben Stiller, John C. Reilly, Emma Dumont, Christopher Walken.

La colonna sonora (del trailer) di Licorice Pizza

Parte del merito della viralità di questo trailer va riconosciuta anche alla colonna sonora scelta da PTA, e cioè Life on Mars di David Bowie. Una scelta apparentemente scontata e quasi banale, ma che usata nel giusto contesto non può fare altro che far schizzare ancora più in alto l'emozionalità delle immagini.

Di cosa parla Licorice Pizza

La trama del film al momento è sconosciuta, se non per una frase di circostanza rilasciata ai giornali USA, in cui si spiega che Licorice Pizza parla di questi due ragazzi che crescono e si innamorano nella San Fernando Valley (nord di Los Angeles) nel 1973.

A quanto pare di capire dal trailer, Gary è un aspirante giovane attore, mentre Alana è almeno inizialmente poco entusiasta di lui (ma sicuramente la loro storia sboccerà in qualche modo). Ah, e Gary ha anche difficoltà a pronunciare correttamente il cognome di Barbra Streisand.

Quando esce al cinema Licorice Pizza

Anche questa informazione al momento non è nota, nel trailer si fa riferimento a un generico "coming soon" - il nostro "prossimamente".

Il trailer di Licorice Pizza

Ed eccoci al trailer ufficiale del nuovo film di Paul Thomas Anderson: preparate i fazzoletti, c'è da commuoversi.