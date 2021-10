"Wow!" è ciò che direte dopo aver visto il primo trailer di Lightyear, il film spinoff di Toy Story

"Da brividi" è una delle espressioni più abusate, quando si parla di emozioni legate al mondo del cinema e non solo. Ma sfidiamo chiunque dotato di un cuore a non emozionarsi di fronte al primo teaser trailer ufficiale di Lightyear, il film di animazione Disney Pixar che ci racconterà la storia del grande Buzz Lightyear, l'astronauta a cui è ispirato l'omonimo pupazzo protagonista della saga di Toy Story.

Prima di vedere il trailer, meglio riassumere le informazioni su questo film, dalla data di uscita alle prime anticipazioni sulla trama e sul personaggio.

Quando e dove esce il film Lightyear

Lightyear – La vera storia di Buzz (questo il titolo completo del film) non ha ancora una data certa di distribuzione. Quel che è certo è che Lightyear uscirà al cinema (non in streaming su Disney+, o almeno non senza Accesso VIP, per quanto se ne sa al momento) nel 2022.

Di cosa parlerà il film Lightyear

È necessario spiegare una cosa: il film animato non parlerà del giocattolo protagonista di Toy Story, quello che appartiene a Andy, il piccolo astronauta all'inizio rivale e poi amico dello sceriffo giocattolo Andy.

No, Lightyear ci racconterà le origini di Buzz Lightyear, l'umano (il cui nome è un rimando a Buzz Aldrin, il secondo uomo sulla Luna dopo Neil Armstrong) lo space ranger a cui il giocattolo è ispirato. Un personaggio "vero", per quanto frutto della fantasia, che va davvero nello spazio e affronta una serie di avventure "oltre l'infinito e oltre", per usare la sua famosa frase, che alla fine del trailer viene interrotta prima dell'ultima parola.

Chris Evans (Cena con delitto - Knives Out, Avengers: Endgame) presta la propria voce a Buzz nella versione originale del film. "La frase 'un sogno che diventa realtà' viene usata spesso, ma non aveva mai significato così tanto nella mia vita" ha dichiarato Evans. "Chi mi conosce sa quanto io ami profondamente i film d'animazione. Non posso credere di poter far parte della famiglia Pixar e di lavorare con questi artisti davvero brillanti che raccontano storie come nessun altro. Vederli lavorare è a dir poco magico. Ogni giorno mi do un pizzicotto".

Il trailer di Lightyear in italiano e in inglese

A questo punto possiamo guardare il teaser trailer e restare a bocca aperta. Prima la versione in inglese, e poi quella in italiano.