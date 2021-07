Lillo: "Vaccinarsi è l'unica alternativa per contrastare il Covid"

Il comico, che è stato un mese in ospedale per il coronavirus, lancia l'appello a Marateale, festival cinematografico in corso a Maratea

E' stato un anno straordinario per Lillo dal punto di vista professionale. Il successo con Lol, poi il film 'Tutti per Uma', l'attore comico romano sta vivendo un periodo d'oro. Premiato a Marateale, festival cinematografico in corso a Maratea, ha commentato ai microfoni di Today l'esperienza al comic show di Prime Video: "Mi aspettavo piacesse. Ci siamo talmente tanto divertiti nel farlo, è stato talmente tutto spontaneo e autentico che mi sono detto 'Deve per forza arrivare', ma non mi aspettavo il successo galattico che ha avuto". E continua ironico: "Quando il successo che ti aspetti viene superato è meglio rispetto al contrario".

L'appello a vaccinarsi

Lo scorso ottobre Pasquale Petrolo - questo il vero nome di Lillo - si è ammalato di Covid ed è stato ricoverato in terapia intensiva. "Vaccinarsi è un atto civico" dice, concludendo: "Non c'è alternativa. Non vedo altre alternative per contrastare il Covid".