Lina Wertmuller, applausi e commozione ai funerali. Giannini: "Senza di lei non avrei fatto nulla"

Si sono tenuti questa mattina alle 11.30, nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma, i funerali di Lina Wertmuller, scomparsa due giorni fa all'età di 93 anni. Tanti gli amici di una vita che in queste ore hanno reso alla regista l’ultimo omaggio nella Sala della Protomoteca in Campidoglio nella Capitale, da Giuliana De Sio a Mara Venier, da Dacia Maraini a Elisabetta Villaggio. E forte come quelli che hanno accompagnato le sue opere artistiche, è stato l’applauso che ha accolto l'arrivo del feretro nella chiesa prima della celebrazione del rito funebre.

"Abbiamo perso una grande donna e una grande regista: senza di lei non avrei fatto nulla" le parole pronunciate con voce rotta dalla commozione da Giancarlo Giannini, l'attore protagonista di tanti film diretti da Wertmuller, fra i primi ad arrivare per assistere alla celebrazione funebre.

La figlia: "Meraviglioso l'amore dei miei genitori"

"L’amore che i miei genitori provavano l’uno per l’altra era meraviglioso. Sul lavoro poi riuscivano a trovare una simbiosi incredibile. Magari a volte litigavano. Ma si tornava a casa e c’era l’amore”, così la figlia adottiva Maria Zulima Job, visibilmente commossa, ha ricordato la regista. "Non c’è oggi una donna come lei, con una testa, una genialità. Era avanti... e faceva film avanti nei tempi. ‘Travolti da un insolito destino’, per esempio, comincia con un mare di plastica. Era un genio. Come mamma? Era unica; le sue dolcezze, le sue carezze, i suoi bacini, tutto quello che ci dicevamo. Ricordi indimenticabili".