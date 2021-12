Wertmuller, il dolore di Giannini: "Devo tutto a lei. Ricordo quell'ultima telefonata"

La gratitudine di Giancarlo Giannini per Lina Wertmuller non ha limiti. L'attore, consacrato al grande pubblico proprio da alcuni dei film più belli della regista - come 'Pasqualino Settebellezze' e 'Travolti da un insolito destino' - accoglie con dolore la notizia della sua morte e ricorda i momenti più importanti della sua carriera vissuti grazie a lei.

"Ho vissuto con lei, con lei ho fatto i miei film più belli" racconta, ricordando una telefonata di non molto tempo fa: "L'ultima volta che l'ho sentita mi disse 'Giancarlino, sto scrivendo una sceneggiatura, la fai con me? Le risposi subito di sì. E' un grande dolore". L'attore è legato a Lina Wertmuller, scomparsa oggi a 93 anni, da un lungo sodalizio artistico e umano: "Se non ci fosse stata lei non sarei qui. E' lei che mi ha costruito, è cominciato tutto per gioco. I primi film che abbiamo fatto durante l'estate mentre io facevo teatro li abbiamo girati in venti giorni, ci lavoravano attori straordinari come Giulietta Masina, Rita Pavone - ricorda Giannini -. Io, che mi ritengo bravo, facevo tutto quello che mi diceva. Aveva una capacità inventiva straordinaria. Aveva lavorato con Fellini, aveva una fantasia pazzesca e le sue storie erano bellissime e anche molto facili da recitare, perché lei le scriveva per chi recitava ed è una cosa molto difficile da trovare oggi".

"Gli americani l'hanno capita, in Italia non è stata così premiata"

Giancarlo Giannini fa poi un accenno polemico sull'Italia: "Fortunatamente ha vinto un Oscar: gli americani l'hanno davvero capita, in Italia non è stata così premiata, premiavano sempre me, mi davano tutti i premi. Lei è stata sempre messa un po' da parte, invece era una grande regista. E' merito di Lina se per 'Pasqualino Settebellezze' mi hanno dato la stella sulla Walk of Fame: è una cosa che non è che abbiano tutti. Ed è grazie a Lina". L'attore la ricorderà così: "Ho avuto la fortuna di conoscere una donna che mi ha forgiato, che stimavo tanto che facevo tutto quello che mi diceva. Era coraggiosa, abbiamo fatto di tutto, a volte ci hanno preso in giro, a volte no. Woody Allen era impazzito per lei, ha avuto le copertine di tutti i più grandi quotidiani americani, l'hanno paragonata a Bergman, a Fellini. E io sono nato con lei. Più di così".