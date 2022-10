Lou, un bel thriller (ma non troppo) da vedere su Netflix

È tra i titoli Netflix più visti attualmente al mondo insieme a Dahmer. Stiamo parlando di Lou, il nuovo thriller della piattaforma di streaming che ha attirato l'attenzione di tantissimi. Sarà per la presenza dell'attrice premio Oscar Allison Janney e della candidata agli Emmy Jurnee Smollett come protagoniste o, ancor di più, perché questo film è prodotto da uno dei nomi più di spicco del mondo seriale e cinematografico, J.J. Abrams (regista di Lost, Alias, Felicity, Star Wars) ma non vedere Lou diventava quasi impossibile. Così ci si è messi davanti alla tv per addentrarci in una storia di misteri e azione. Cosa ne è venuto fuori da questa visione? Un bel film, sicuramente un thriller interessante...ma non troppo. Pensando di essersi lasciata il pericolo alle spalle, Lou (Allison Janney) scopre che la sua vita tranquilla è interrotta da una madre disperata (Jurnee Smollett) che la prega di salvare la figlia rapita. Mentre infuria una forte tempesta, le due donne rischiano la vita in una missione di salvataggio che metterà alla prova i loro limiti esponendo scioccanti e terribili segreti del loro passato.

Se non c'è nulla da dire a livello di fotografia e regia, qualche critica è d'obbligo per quanto riguarda la sceneggiatura di questo film. La storia, infatti, pecca un po' di prevedibilità e poco sviluppo dei personaggi. Qualche colpo di scena alla fine c'è, però, nulla che non si fosse già intuito precedentemente, così come qualche piccolo risvolto di trama ma niente di eccezionale. Così, mettendo insieme i pezzi, Lou diventa uno di quei film da vedere quando non si sa cosa guardare e non ci si vuole impegnare troppo.

Piacevole ma non memorabile, scorrevole ma non accattivante, Lou è un prodotto così-così di Netflix che sicuramente merita un giudizio sopra la sufficienza ma non arriva a potersi contendere qualcosa di più.

Voto: 6 e mezzo

Qui il trailer di Lou