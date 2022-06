Ligthyear, la vera storia di Buzz è una grande avventura intergalattica

C’è già una polemica annunciata intorno al nuovo titolo Disney Pixar, “Lightyear, la vera storia di Buzz”. In uscita nei cinema il prossimo 15 giugno, con l’intenzione di dominare i botteghini della nuova stagione, il lungometraggio ha iniziato a far parlare di sé molto prima dell’arrivo in sala per la scelta di rappresentare, fra le altre cose, una famiglia omogenitoriale, con tanto di casto bacio tra moglie e moglie.

La scelta di una narrazione sempre più inclusiva, largamente annunciata dai vertici Disney, non farà però di certo passare in secondo piano la grande avventura intergalattica diretta da Angus McLane che, tra spazio siderale e pianeti sconosciuti ci porta “verso l’infinito e oltre” e ci svela chi è davvero Buzz Lightyear, lo Space Ranger eroe di un film blockbuster che ispirerà il giocattolo superaccessoriato preferito di Andy, il bambino protagonista di Toy Story. Nel cast voci italiano del film: Alberto Malanchino (Buzz Lightyear), Ludovico Tersigni (Sox), Esther Elisha (Alisha Hawthorne).

Lightyear, la vera storia di Buzz: la trama

La prima volta che il pubblico cinematografico ha incontrato Buzz Lightyear correva l’anno 1995 e il protagonista di un film di fantascienza era diventato uno dei giocattoli di Toy Story. Lightyear, la vera storia di Buzz, è il film che aveva fatto innamorare Andy e tanti bambini come lui del coraggioso space ranger. L’azione si apre con Buzz che, insieme all’amica e collega Alisha Hawthorne sta riportando un equipaggio di circa mille persone a casa, a termine di una missione ovviamente compiuta. A un certo punto però Buzz decide di deviare la rotta della nave per esplorare il pianeta T’kani primo, un luogo inospitale popolato da pericolosi rampicanti e insetti giganti che danneggiano la nave e ne distruggono lo speciale combustibile, intrappolando su quel pianeta tanto lontano dalla terra, tutta la squadra.

Buzz, roso dal senso di colpa, farà del riportare a casa tutti il suo obiettivo primario, ma la cosa sarà più difficile di quanto un famoso space ranger abituato a innumerevoli successi e glorie possa immaginare. Inizierà così una lunga serie di voli fallimentari per raggiungere l’ipervelocità, unica speranza per tornare sulla terra. Ad ogni volo, ad ogni fallimento, non solo Buzz si sentirà più impotente e colpevole, ma brucerà letteralmente anni di vita, perché in quei viaggi supersonici il tempo si deforma e quelli che per lui sono pochi minuti, per tutti gli altri sono anni.

E mentre il resto dell’equipaggio, ad iniziare da Alisha sceglierà di vivere comunque al meglio la propria vita, anche lontano da casa, Buzz rimarrà incastrato nella volontà di rimediare al suo errore, finché di anni ne saranno passati troppi e nuovi rivolgimenti lo porteranno a trovare la vera soluzione per uscire dalla sua ossessione, affidandosi ad improbabili ma decisivi alleati.

Lightyear, la vera storia di Buzz: lo spettacolare viaggio di un eroe intergalattico

Lightyear, la vera storia di Buzz è l’ennesimo titolo Pixar che rimarrà nei cuori non solo degli spettatori, non solo più giovani. La sceneggiatura ci propone di fare un passo indietro rispetto a Toy Story e di immaginare di assistere al film che vede protagonista il nostro eroe. Un film dunque, da far risalire almeno ai primi anni ’90. E’ solo il primo dei salti nel tempo che dovremo fare per seguire le avventure di Buzz. Il tempo è infatti un elemento centrale della narrazione: il tempo come misura fisica con tutte le sue regole matematiche ed il tempo che è concesso a ognuno di noi. Buzz Lightyear è un vincente, un eroe appassionato e orgoglioso del suo lavoro e del prestigio conquistato con le sue imprese. Buzz non ha mai perso.

Quando fa un errore fatale viene sommerso dal rammarico, dal senso di colpa e anche da una bella dose di orgoglio ferito. Da quel momento la sua vita si ferma, non accetta che il destino abbia deciso che lui e il suo equipaggio debbano vivere su un nuovo pianeta e impiega ogni più piccola energia fisica e mentale per combattere lo stato delle cose. E mentre lo fa, il tempo scorre. E scorre in un modo velocissimo, un po’ per la deformazione data dai viaggi a velocità supersonica e molto perché, a forza di cercare di cambiare il passato Buzz dimentica completamente il presente, quel tempo che anche a lui è stato dato perché lo sfrutti nel modo migliore. Per tirare fuori Buzz, l’ex eroe infallibile, da questo circolo vizioso ,ci vorrà una nuova grande sfida, ma soprattutto l’aiuto esterno di un delizioso gatto robot, Sox, e di una squadra di ambiziosi ma improbabili aspiranti space rangers, guidati da Izzy, nipotina di Alisha, anche lei con una sua personalissima prova da superare. La soluzione dei problemi di Buzz arriverà dunque dall’affidarsi al gioco di squadra, liberandosi dal peso opprimente di portare sulle spalle tutte le responsabilità del mondo, e anche dal rendersi conto che, se anche le cose non sono andate come aveva previsto, alla fine sono andate esattamente come dovevano. E

d è questa consapevolezza che gli permette davvero di tornare a volare alto, ‘verso l’infinito e oltre’. Ecco dunque che il nuovo attesissimo film Pixar, si colora come sempre di messaggi adatti ad essere recepiti dal pubblico di tutte le età e lo fa, ovviamente, non risparmiando nulla sul piano dello spettacolo. Lightyear, la vera storia di Buzz è un cortometraggio adrenalinico, pieno di azione e di effetti che piaceranno agli amanti della vera fantascienza, a iniziare dagli emozionanti voli dello space rangers alla ricerca dell’ipervelocità. Senza dimenticare il ritmo della commedia, tenuto alto dall’irresistibile personaggio del gatto robot Sox, che nella versione italiana viene doppiato da Ludovico Tersigni. Un film che diverte, intrattiene e fa riflettere con la qualità sempre altissima dei prodotti Pixar.

Voto: 7,5