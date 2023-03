Luther: Verso l'inferno, su Netflix il film che continua la saga di Luther

Su Netflix sta per arrivare un nuovo film che tutti i fan della serie Luther, e dei titoli mistery, non potranno perdersi. Si tratta di Luther: Verso l'inferno, l'epica continuazione della premiata saga televisiva debuttata nel 2010 sulla BBC e conclusa nel 2019 con la quinta stagione, reimmaginata per il cinema. Questo film, diretto da Jamie Payne, scritto da Neil Cross e con Idris Elba che torna come protagonista, immergerà gli spettatori in un giallo adrenalinico e appassionante. Nel film recitano anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley, che torna nel ruolo di Martin Schenk. Ma entriamo più nel dettaglio per capire cosa ci aspetta da questo nuovo e attesissimo titolo Netlfix.

La trama di Luther: Verso l'inferno

Un cruento serial killer terrorizza Londra mentre il brillante detective caduto in disgrazia John Luther (Idris Elba) si trova dietro le sbarre. Tormentato per non essere riuscito a catturare l'efferato cyberpsicopatico che ora lo perseguita, Luther decide di evadere di prigione per portare a termine il lavoro con ogni mezzo necessario.

Il commento del regista Jamie Payne

"Cosa mi ha ispirato a realizzare un lungometraggio? Ho amato Luther come fan prima di dirigerlo - ha spiegato Payne -. Avevo lavorato con Neil Cross a un altro progetto ed era stata una collaborazione di grande successo. Quindi, quando mi è stato chiesto di dirigere tutta la quinta stagione, ero molto entusiasta di salire a bordo. E ovviamente la quinta stagione si conclude con la promessa di tante storie a venire. Le storie di Luther erano piene di potenziale e creare un lungometraggio, prendendo le storie di Luther insieme a una star internazionale, sembrava il logico passo successivo".

Gli easter eggs del film

Durante una scena iniziale, che rappresenta l'arresto di Luther nella quinta stagione, vengono citati i nomi dei cattivi iconici della serie: Cameron Pell, Lucien Burgess e Susan e Jeremy Lake.

L'auto di Luther nel film è quella usata nella serie tv

In una scena iniziale Schenk parla di tutte le persone che amavano Luther e che lui ha deluso, facendo riferimento a molti personaggi che sono morti nella serie lungo il percorso

Quando Schenk indaga sulla cella della prigione di Luther, la foto nel libro è quella di David Bowie, la cui passione per Luther è un punto di forza della serie.

Quando esce Luther: Verso l'inferno su Netlfix

Il film Luther: Verso l'inferno debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming il 10 marzo 2023 in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.