Mamma ho perso l'aereo, il bambino Macaulay Culkin: "Volete sentirvi vecchi? Oggi compio 40 anni"

“Hey ragazzi, volete sentirvi vecchi? Ho 40 anni” questo il tweet di Macaulay Culkin che da ieri sta facendo il giro del mondo. Come dargli torto? Il bambino prodigio che ha vestito i panni della terribile peste Kevin McCallister in “Mamma Ho Perso l’Aereo”(1990) e “Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York” (1992), ha compiuto 40 anni proprio il 26 agosto.

Una intera generazione ha riso delle sue marachelle e della sua geniale verve rendendolo il bambino più ricco e famoso di Hollywood che a soli 14 anni aveva già guadagnato oltre 23 milioni di dollari. Ma Kevin McCallister è diventato un alter ego abbastanza scomodo.

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

Un’infanzia ricca ma infelice

Purtroppo Culkin è stato vittima della maledizione di molti “bambini attori”: conteso nelle maggiori produzioni, privato del tempo per giocare, ha dovuto reggere il peso di responsabilità che non si dovrebbe avere da ragazzi e in più i suoi genitori si sono fatti la guerra per gestire il suo patrimonio e avere il suo affidamento. Nel 1994 dopo questi spiacevoli fatti e una serie di film come Papà ho trovato un amico (1991), L’Innocenza del Diavolo (1993) e Pagemaster – L’avventura meravigliosa che non hanno eguagliato gli incassi stratosferici dei Mamma ho perso l’aereo, abbandona la recitazione.

L’amicizia con Michael Jackson

Nel 1991 Culkin è protagonista del video Black or White della hit di Michael Jackson, da quel momento i due stringono un’amicizia molto profonda. Tanto che Macaulay Culkin passa molto tempo a Neverland e viene addirittura chiamato a testimoniare nel 2005 durante il processo per molestie e abusi sessuali su minori di cui Jackson era stato accusato e poi riconosciuto innocente, durante il quale prese le difese dell’amico Michael. Nel frattempo Macaulay Culkin cresceva con una situazione famigliare difficile, nessun punto di riferimento e sempre più in balia di droghe e psicofarmaci.

Alla ricerca di una propria strada

Una volta adulto Culkin ha cercato di tornare sulla scena reinventandosi in vario modo. Ha partecipato ad alcuni show e ha fatto alcune apparizioni in serie tv, ma il suo nome era ancora troppo legato al ruolo del piccolo McCallister, tanto da tornare a vestire i panni di Kevin adulto in alcuni cortometraggi parodici postati su Youtube. Nel 2014 ha messo su anche una band The Pizza Underground, cover band sui generis dei Velvet Underground che ha all’attivo un paio di album. La band si è sciolta nel 2016. Oltre a qualche sporadica apparizione in qualche film, in questo periodo è a capo di Bunny Ears un sito satirico. Anche da un punto di vista sentimentale, Culkin ha avuto vita difficile, dopo un primo matrimonio fallimentare con l'attrice Rachel Miner, sposata a soli 18 anni, ha avuto una relazione con la bella Mila Kunis, finita anch'essa. Dal 2017 è legato all'attrice Brenda Song, incontrata sul set del film Changeland.