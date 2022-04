“Madeleine Collins”: un thriller incalzante che si perde però nel suo prevedibile finale

Fino a che punto si può reggere il peso della pressione? Quanto si è disposti a pagare pur di mantenere un equilibrio che si è raggiunto con dedizione e pazienza? “Madeleine Collins” parla proprio di questo e la sua protagonista vive costantemente sul filo del rasoio. Si intrecciano diversi temi interessanti all’interno di questa pellicola: il desiderio, l’indipendenza, la libertà, l’identità e soprattutto i segreti. Al centro della narrazione c’è una donna che conduce una doppia vita, si sposta tra due stati, due vite e due famiglie. Ha costruito sapientemente e con pazienza un’intricata rete di bugie, di rassicurazioni e scuse che si sono intessute insieme e che avrebbero dovuto reggere a qualsiasi impatto.

L’aspetto interessante è che dietro queste bugie, che risultano essere quindi solo una facciata, si nasconde il desiderio di libertà di una donna e di una madre. Una riflessione che fa pensare alla percezione che si ha delle madri e di cosa la società si aspetti da loro. Ecco, la protagonista di questa storia non vuole cedere a nessuna definizione, nessuna identità ben definita, vuole solo essere libera. La sua ambizione la spinge a lottare per questa sua indipendenza: essere desiderosa di lavorare, di viaggiare e stare lontano da casa non la rende una pessima madre, le permette di assaporare una libertà che le dovrebbe appartenere di diritto. A questo si intreccia il tema dell’identità, la sua è divisa tra due vite vite e due versioni di se. Se però la tematica di base è interessante e innovativa da trattare in un film, la conclusione verso la quale si avvia la storia perde un po’ questo carattere di peculiarità che aveva dalla sua presentazione.

Di cosa parla “Madeleine Collins”

Judith Fauvet (Virginie Efira) è un’interprete che viaggia spesso per lavoro. Ha una figlia, Ninon e un compagno, Abdel (Quim Gutiérrez) in Svizzera. Proprio a causa del lavoro passa pochissimo tempo con la bambina che la vorrebbe invece sempre con se. Dopo l’ennesimo week-end passato con loro fa ritorno in Francia. Qui scopriamo che ha un’altra famiglia, un marito Melvil (Bruno Salomone) e due figli. Nel corso del tempo Judith ha costruito questa doppia vita in cui si sposta settimana dopo settimana tra Svizzera e Francia. Ma mentre Abdel sa della sua famiglia francese e comincia ad essere stanco di questa vita fatta di attese e poco tempo trascorso insieme, Melvil crede che la moglie viaggi sempre in trasferta per l’Europa presa dal lavoro. Tutto sembra procedere come previsto se non fosse che lentamente le cose iniziano a sgretolarsi. Abdel è stanco di tutto questo e vorrebbe che Judith prendesse una decisione, non tanto per loro come coppia, ma soprattutto per la bambina che è l’unica a soffrire profondamente per l’assenza della donna.

Allo stesso tempo, suo figlio Joris comincia a sospettare qualcosa. La sente parlare al telefono e comprende che quella conversazione non può essere di lavoro. Nonostante l’iniziale rassicurazione le cose per Judith e la sua doppia vita si complicano sempre di più. Scopriamo che anche i genitori di lei sono a conoscenza di Abdel e della bambina: qual è la verità dunque? Se conoscono i suoi segreti che senso ha continuare ad intessere questa rete di bugie? La situazione è sempre più tesa e Judith perde terreno. Non vi sveliamo altro lasciandovi il trailer qui sotto.

Una tensione crescente

L’aspetto interessante di questa pellicola è la scelta, fatta dal regista che ha anche scritto il film, di rendere come protagonista una donna. Molto spesso quando si raccontano queste storie è sempre l’uomo ad avere una doppia vita che per lui risulta più facile da nascondere. Eppure qui Judith riesce a gestire bene le due vite senza che, in apparenza, entrino in contatto, cosa che dimostra come questo tipo di storia può funzionare benissimo anche con una protagonista donna. Si muove tra treni e aerei, cambia abiti con la stessa facilità con cui si sposta da una famiglia all’altra. Sarebbe facile giudicarla per l’intricata sequela di bugie, se non fosse che tutto assume un senso dopo la prima metà del film. La cosa che funziona di più in “Madeleine Collins” è infatti proprio la costruzione di questa storia e la tensione che si accumula fino alla verità finale. È come se agli spettatori venissero forniti piccoli pezzi di un puzzle che lentamente rimette insieme. Proprio questi pezzi di puzzle fanno crescere la tensione. Si vuole scoprire il perché di certe scelte, cosa c’è dietro l’apparenza di alcune cose. A far funzionare bene questa tensione c’è anche la musica che con i suoi ritmi incalzanti rende il racconto più suggestivo.

Come è naturale poi più ci si alterna tra questi due mondi - un tocco di classe il fatto che Judith sia un’interprete, una donna che conosce due lingue, due culture e si trovi quindi esattamente nel mezzo - più sarà difficile trovare un equilibrio. L’identità di Judith si perde e la sua personalità ne risente: non sa cosa vuole, non sa cosa scegliere, si perde tra nomi e identità fittizie mentre le bugie si amplificano e gli scenari finali sono pochi e prevedibili. Questo è infatti l’unico difetto: la fine poteva essere impostata diversamente invece prende una strada che si poteva immaginare. C’erano quindi tutte le carte in tavola per rendere “Madeleine Collins” un film intrigante ponendolo su una strada innovativa, peccato per la svolta finale che l’ha riportato su un sentiero vecchio e già battuto.

Voto: 6