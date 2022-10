Marcia su Roma: quando il Fascismo usò il cinema come mezzo di propaganda

I gesti e le parole sono mezzi di espressione all’interno di una comunità e permettono di trasmettere uno specifico messaggio se combinati in maniera particolare. Di questi si avvalgono tutti, e sebbene li sfruttino nella maniera migliore per raggiungere i propri scopi, non sempre ne fanno un uso moralmente lecito. “Marcia su Roma” è un brillante esempio che ci mostra come il Fascismo abbia usato il linguaggio, i gesti e soprattutto il cinema - non come forma d’arte in se ma come fabbrica di bugie - per costruire una realtà che si sposasse con gli ideali di questo movimento politico. Diretto da Mark Cousins - che ha vissuto nell’Irlanda del Nord negli anni 70’ e ha voluto fortemente raccontare questa parentesi di storia italiana - il documentario propone un’analisi attenta del Fascismo e di tutti gli strumenti che ha messo in campo per raggiungere il suo obiettivo, usando anche il cinema. Un’operazione meta-cinematografia che mette in evidenza il doppio volto della settima arte, che può essere bugia e verità allo stesso tempo; propaganda e denuncia, una duplice natura che lo rende malleabile ma che non lo priva della sua forza.

Scritto dal regista e da Tony Saccucci con la collaborazione de Il Saggiatore e il Centro Sperimentale di Cinematografia, attraverso un montaggio che alterna immagini del presente a quelle di repertorio, si analizza il fenomeno Fascismo dai primi passi fino alla sua caduta senza però escludere il presente in cui alcuni suoi preoccupanti segnali stanno tornando a galla. L’attrice Alba Rohrwacher interpreta Anna, incarnazione di tutte le donne vissute in quegli anni che hanno subito l’indottrinamento fascista.

Marcia su Roma - Tra passato e presente



Donald Trump considera la frase “Meglio un giorno da leoni che cento da pecora” come molto interessante, non ci vede nulla di male che sia stata pronunciata da Benito Mussolini. In una quasi inquietante coincidenza di eventi, il film affianca l’assalto a Capitol Hill del gennaio 2021 ad azioni di propaganda fascista che sono poi culminate nella Marcia su Roma dell’ottobre del 1922, cento anni fa. Per raccontare quell’evento analizza, frame dopo frame, cosa è stato raccontato nel documentario “A Noi” fortemente voluto dal Partito fascista e diretto da Umberto Paradisi. Inizia così l’uso che il regime sceglie di fare di questa forma d’espressione.

In nome del nazionalismo e della preservazione della cultura italiana metterà al bando film stranieri e introdurrà il doppiaggio, ma per raggiungere il suo obiettivo e trovare presa politica costruisce una realtà che non esiste. La Marcia su Roma doveva essere trionfale e regale, la realtà delle condizioni climatiche l’hanno invece sminuita e svilita, è qui che “A Noi” interviene filmando una realtà diversa che emerge da un’analisi attenta. Un film che ci mostra la realtà distorta del periodo e che ricostruisce la storia del nostro paese. Un’analisi della figura del Duce, del leader che cerca di conquistare le folle dagli alti balconi; una riflessione sul ruolo degli intellettuali e il connubio che hanno da sempre creato con la politica e con la realtà del loro tempo. Non vi sveliamo di più, qui sotto il trailer.

Marcia su Roma: Historia magistra vitae

Come già detto in precedenza il documentario è tutti gli effetti un'opera meta cinematografica che analizza il ruolo di cinema come strumento di propaganda fascista. Mostra il modo in cui le riprese della Marcia su Roma siano state manipolate per veicolare un determinato messaggio, soprattutto nel periodo iniziale del movimento. In modo lineare ci mostra l'ascesa di questo fenomeno e di come lentamente, in maniera sempre più ambiziosa si sia allargato e radicato nella società italiana. Attraverso le relazioni tra la politica e la cultura viene svelata la radice del fascismo, nelle agghiaccianti parole di Fausto Tommaso Marinetti che esaltava quella violenza e quella forza che il movimento politico considerava come alternativa da mettere in atto solo se strettamente necessaria. Un ruolo fondamentale nell’affermazione del Fascismo è stato ricoperto dalla folla; la massa di persone e di individui a cui Mussolini amava rivolgersi dall'alto dei suoi balconi. Influenzato da Gustave Le Bon ha sviluppato nel tempo una concezione particolare sulle folle viste in maniera duplice: come qualcosa da controllare e quindi da assoggettare ma anche qualcosa che poteva ribellarsi.

Sempre in quest'ottica il film mostra quanto il fascismo abbia imposto le proprie idee sulla vita delle persone dividendo l'uomo dalla donna e attribuendo rispettivamente ruoli diversi, così come difetti da una parte e pregi dall’altra. La gioventù fascista è l'esaltazione della perfezione, del controllo e della bellezza estetica, il tutto era sinonimo di purezza e controllo di cui fascismo si faceva vanto anche agli occhi del resto dell'Europa e del mondo. Hai esercitato il controllo anche attraverso i luoghi e i monumenti che ha costruito per glorificare il proprio ideale politico. Il quartiere EUR ne è l’esempio più lampante. Infine una riflessione ulteriormente interessante è legata al ruolo di questi monumenti o in generale di tutto quello che ricorda un periodo storico come questo. Il regista si domanda se sia legittimo distruggere parte di questa storia oppure se vada lasciato come monito per il futuro. Considerato come questa sia maestra di vita ogni elemento che ricorda un passato - non importa quanto negativo - va conservato in quanto parte dell'identità di quel paese. Dal punto di vista strettamente tecnico poi il film riesce a trasmettere il suo messaggio con un montaggio attento, a volte certosino, e con giochi di prospettiva che molto spesso dicono più delle parole. In un intelligente sovrapposizione fra presente passato, tra dettagli e significati sottintesi, il film è un interessante e meticolosa analisi di uno dei periodi storici più bui del nostro paese. Sicuramente non una visione leggera ma indubbiamente un prodotto di qualità che ha messo in luce quanto passato sia presente nel nostro oggi.

Voto: 7,5