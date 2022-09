Al cinema "Margini", una piccola rivoluzione punk di provincia

La giovinezza con le sue ribellioni, i suoi sogni, i suoi miti, la sua fame di avventura e la placidità della vita in un centro della provincia italiana, con i suoi ritmi lenti, le sue abitudini, le sue tradizioni, le sue giornate lunghe e tranquille. Alla base di “Margini”, film di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, prodotto da dispàrte, Manetti bros. Film con Rai Cinema, presentato in concorso alla Settimana della Critica della Mostra del Cinema di Venezia e in uscita con Fandango nei cinema l’8 settembre, c’è il corto circuito tra questi due mondi, queste due energie che, nelle vicende di tre giovani amici appassionati musicisti di punk rock nati a Grosseto, si intrecciano e creano scintille. A interpretare i tre protagonisti sono: Francesco Turbanti (anche autore del film),Emanuele Linfatti e Matteo Creatini. Nel cast anche Silvia D’Amico, Valentina Carnelutti, Nicola Rignanese, Paolo Cioni, Aurora Malianni.

Margini, la trama del film

Nella placida e sonnolenta vita di un capoluogo di provincia, che in questo caso è Grosseto, il centro più grande della Maremma toscana, vivono Michele (Francesco Turbanti), Edoardo (Emanuele Linfatti) e Iacopo (Matteo Creatini), tre giovani che, in quanto tali, coltivano sogni, passioni, insofferenze e ambizioni. Tutte cose che nella loro realtà fanno fatica ad alimentare come vorrebbero, e che rimbalzano contro di loro sotto forma di una continua delusione e affievolimento degli slanci più naturali connaturati ai vent’anni o giù di lì. Per i tre protagonisti il grimaldello per scardinare una realtà che sentono troppo stretta e soffocante è la musica punk: veloce, dura, essenziale, provocatoria, quale arma migliore per mettere a soqquadro l’insostenibile immobilità della cittadina?

I tre amici ci provano da anni a portare avanti il loro ‘discorso artistico’ tra concerti in palestre, centri sociali, sagre paesane e feste dell’Unità, finché arriva la grande occasione: la band viene chiamata ad aprire il concerto dei Defense, un noto gruppo dell’undergound americano che suona a Bologna. Una grande occasione, che però sfuma a poche settimane dalla data prevista. E’in quel momento che i tre ragazzi decidono che è ora di fare qualcosa, di dimostrare che le cose possono accadere anche nella loro piccola città e impegnano tutte le loro energie per preparare il memorabile concerto di una band internazionale a Grossetto. Da questo momento in poi il loro grande sogno si scontrerà con le chiusure e le lentezze del mondo che li circonda, e loro metteranno in gioco tutto: entusiasmo, impegno, passione, tempo, denaro fino ad arrivare a mettere a rischio la cosa più preziosa: la loro amicizia.

Margini, l’entusiasmo della giovinezza e l’apparente immutabilità della vita in provincia

Ci sono molti motivi per cui “Margini” risulta un film fresco e autentico, una storia realistica che ci porta fin da subito ad empatizzare con i giovani protagonisti e con la loro insofferenza, i loro sogni e le loro disavventure, ma capace anche di strappare molti sorrisi con situazioni esilaranti e perfettamente verosimili.

Al centro del film c’è il contrasto tra l’entusiasmo, l’energia, la passione, il fuoco, la vita che sprizza dai tre amici sognatori Michele, Edoardo e Iacopo e il luogo dove vivono, con le sue tradizioni, le sue certezze, i suoi ‘si è sempre fatto così’ e il pensiero che aleggia su tutto il film ‘qui non succede mai niente’.

Eppure, tre ventenni appassionati con ambizioni artistiche lo intuiscono, anzi lo sanno, che qualcosa possono farlo succedere loro, basta solo attendere l’occasione giusta. E l’occasione giusta arriva, sotto forma di un progetto grande, ambizioso, una specie di follia: portare una grande band americana a suonare a Grosseto. Se non fosse che Grosseto, come altri migliaia di centri della provincia italiana, sta bene così. I concittadini e le istituzioni locali non sembrano condividere l’entusiasmo dei tre giovani, che dovranno affrontare, come in ogni romanzo di formazione che si rispetti, ostacoli e difficoltà che qui assumono anche la forma di situazioni grottesche e paradossali, nella speranza di poter regalare alla loro comunità, ma soprattutto a se stessi, qualcosa ‘di grande’ e ‘di cui parlare’ negli anni a venire.

Il film è ben scritto e ben diretto, senza sbavature, tenendo sempre la linea del ‘meno è meglio’ che è quello che serve per sottolineare l’autenticità della vicenda che, in effetti, si ispira in parte a un’esperienza realmente vissuta da Francesco Turbanti, protagonista e autore, nato e cresciuto a Grosseto. Insieme a lui tutto il cast, composto in massima parte da toscani, risulta credibile,e la vicenda dei tre amici ha anche il merito di raccontare in un modo non standardizzato un immaginario provinciale e periferico troppo spesso trascurato dal cinema italiano, e che risulta invece sempre ricco di spunti narrativi.

Voto 7