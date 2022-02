“Marry Me – Sposami”, il film di Jennifer Lopez da vedere per un San Valentino anticonvenzionale

Marry Me – Sposami è il nuovo romanticismo che arriva al momento giusto, a pochi giorni dalla festa degli innamorati. Più affezionata alla tv che al cinema, la regista americana Kat Coiro coglie l’attimo e si abbandona all’amore, al sentimento più forte di tutti che lega due persone con un bellissimo anello finale al dito. O almeno secondo la tradizionale idea del matrimonio che firma il contratto della vita “finché morte non ci separi”.

“Marry Me – Sposami” esce fuori dagli schemi. Non è la solita commediola romantica che due innamorati vedono nel buio della sala con battute smielate scritte a tavolino (per carità, qualcuna è inevitabile) solo per intrattenere per due ore il tempo e far(ci) sognare il principe azzurro, tra lacrime di conforto e il bellissimo “e vissero per sempre felici e contenti”.

Tanto più che Kat Coiro ha scelto un cast fuori da ogni fantasia, mescolando artisti pronti a cimentarsi in ruoli che non rientrano proprio nelle loro corde, a parte la meravigliosa Jennifer Lopez che divora il grande schermo con la sua bellezza disarmante. Maluma, la vera novità del film, a suo agio nel ruolo del cantante codardo che si diverte nei tour mondiali. Il biondo Owen Wilson che arriva spedito nel ruolo del terzo incomodo che rispetta fedelmente il canonico “tra i due litiganti, il terzo gode”.

Leggiamo la trama del film, che di sentito amore romantico con cuori e fiori ha solo la colonna sonora scritta da Jennifer Lopez e Maluma insieme.

“Marry Me – Sposami”, trama del film

Kat Valdez (Jennifer Lopez) è la cantante di fama internazionale celebre sui social e con la vita programmata come da agenda. Il suo matrimonio con Bastian (Maluma), il cantante portoricano vincitore dei Grammy, davanti a 20 milioni di fan al concerto-evento è uno di quegli appuntamenti che nessuno può perdere: perfino Jimmy Fallon lo ricorda a tutti, con il suo show che trasmetterà in diretta la proposta di matrimonio con la canzone “Marry Me” in vetta alle classifiche di tutto il mondo.

Sale l’ansia e la preoccupazione in Kat, che voleva un matrimonio più intimo per viversi in pace il suo quarto matrimonio definitivo, o almeno per lei. Peccato solo che al concerto, Kat scopre il tradimento di Bastian con la sua assistente e la sua idea romantica di amore eterno inizia a vacillare senza tornare più indietro.

Distrutta e amareggiata per l’ennesima volta, Kat chiede di sposare uno sconosciuto tra il pubblico presente, Charlie Gilbert (Owen Wilson), un insegnante di matematica, per provare qualcosa di diverso e di anticonformista che nessuno mai avrebbe immaginato.

Quel che poteva sembrare un contratto matrimoniale fatto solo di soldi per comprare la bontà di un uomo umile, ben presto si trasformerà in qualcosa di puro e più sentito…

Ci fermiamo qui nella sintesi della trama, ma vi invitiamo a guardare il trailer italiano ufficiale del film distribuito dalla Universal Pictures International Italy.

“Marry Me – Sposami”, una dichiarazione d’amore oltre il lieto fine

Marry me, marry me, say yes / Baby, you’re my shelter /

Shelter from a broken paradise / I couldn’t dream it any better if I try (Jennifer Lopez e Maluma in “Marry Me – Sposami”)

È una favola rosa che sfida le convenzioni sociali “Marry Me – Sposami”. Strano pensare che una donna possa prendere l’iniziativa e chiedere la mano al suo futuro sposo. Ci si lega di più all’idea che l’uomo si inginocchi, prenda l’anello dal cofanetto ? magari con un bel diamante sopra ? e lo metta al dito della futura moglie. Con tanto di baci e un “Si!” detto con le lacrime agli occhi piene di gioia.

“Marry Me – Sposami” si scaglia contro ogni tradizionale legge dell’amore. Due perfetti sconosciuti si sposano in live davanti a tutte le telecamere in contemporanea mondiale e iniziano solo dopo la loro frequentazione. Contro ogni pronostico, si assapora l’amore “al contrario” perché a fare il passo più lungo della gamba si è in due, e insieme affrontano due mondi completamente diversi: la vita privata di una star mondiale che diventa pubblica sui social, e la vita da comune insegnante che invece vuole tenersi cara la sua privacy lontano dai riflettori. Come Kat e Charlie: così diversi ma uguali nel loro comune destino.

Non che la tematica di fondo sia così tanto originale. Era già successo che una star mondiale si innamorasse di un loro fan, e tanti sono i nomi legati a Hollywood e alla musica. Ma con “Marry Me – Sposami” si va oltre l’immaginario collettivo: un matrimonio seguitissimo su Instagram con tanto di commenti in diretta, la conoscenza dopo il fatidico “Sì, lo voglio” e il desiderio di vivere una vita comune come tutti, lontano dai continui eventi, spot, campagne pubblicitarie e concerti in tutto il mondo. Ciò che Kat non ha mai avuto, eppure bastava semplicemente annullare tutti i suoi impegni per (ri)scoprirsi più viva che mai.

È una vita nostalgica che si amalgama con la gioia di vivere “Marry Me – Sposami”. Con una regia al femminile ? che inquadra il guardaroba lussuoso di JLO e i suoi momenti di tristezza e felicità per le piccole cose ? che proietta quel pizzico di autobiografismo in più della famosa Jennifer Lopez dietro la sua vita frenetica e la ricchezza smisurata. Con l’intenzione di fare del bene e aiutare chi ha bisogno di una mano.

Che ci sia o meno qualche scena ripresa da altre romantic comedy ? la scena delle scritte sui cartelli ricorda molto il film “Love Actually – L’amore davvero” del 2003 di Richard Curtis ? o che il trio Lopez-Maluma-Wilson non brilli nelle performance attoriali, soprattutto Maluma che gli calza a pennello la parte del “traditore con una ossessione per le donne”, “Marry Me – Sposami” si prende il merito di andare contro lo stereotipo del classicismo romantico per far vedere l’altra faccia della medaglia, non sempre apprezzata.

E chissà che la bella colonna sonora “Marry Me” non giochi il ruolo di amore senza tempo per Jennifer Lopez, che ha (ri)scoperto il modo per riparare a quel paradiso infranto tra le braccia del suo amato e ritrovato Ben Affleck.

Voto: 7