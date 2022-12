Masquerade, un’articolata truffa d’amore tra i miliardari della Costa Azzurra

Due giovani squattrinati e spregiudicati, proiettati nel mondo dorato della Costa Azzurra, luogo di elezione di ricchi privilegiati e della loro vita di agi e lusso, si incontrano, si innamorano e imbastiscono una truffa diabolica ai danni di un imprenditore. Masquerade-Ladri d’amore diretto da Nicholas Bedos in uscita il 21 dicembre, è un noir dall’allure sofisticata, che non disdegna i toni della commedia e si avvale di un ricco cast corale. Insieme ai protagonisti Pierre Niney, che interpreta il gigolo Adrien, e Marine Vatch nei panni dell’intraprendente Margot, ci sono, tra gli altri, Isabelle Adjani (Martha), Fracois Cluzet (Simon) e Laura Morante (Giulia).

Masquerade – Ladri d’amore: la trama

Adrien è un ex ballerino che, dopo un infortunio ha deciso di cambiare attività e dedicarsi alla cura di facoltose donne molto più anziane di lui. Margot è un’affascinante ragazza, inquieta e folle quanto basta, che si mantiene su per giù allo stesso modo di Adrien.

Sono due giovani ambiziosi che non conoscono la parola scrupolo e che si incontrano in Costa Azzurra dove entrambi si dedicano con determinazione a cercare di risucchiare il più possibile, in termini di lussi e vantaggi, ai ricconi che lì vivono tra ville faraoniche, gite in barca e notti di feste e champagne, sfruttando i preziosi doni della gioventù e della bella presenza. Il loro incontro non può che trasformarsi in una scintilla, che alimenterà il reciproco fuoco dell’arrampicamento sociale e li porterà a immaginare un sofisticato piano definitivo per sistemarsi per sempre spennando il malcapitato pollo da spennare di turno.

Un noir che prende di mira vizi e debolezze di una comunità di privilegiati

"La Costa Azzurra è un luogo soleggiato per gente ombrosa," la frase di apertura del film di Nicholas Bedos è di Sommerset Maugham, ed è la perfetta premessa per quello che il pubblico sta per vedere.

L’ambientazione nella costa più lussuosa ed esclusiva di Francia, e forse d’Europa, è protagonista assoluta di Masquerade – Ladri d’amore. Lo stesso regista lo ha sottolineato, indicando negli splendidi scenari di Nizza e Cannes, nelle sontuose ville d’epoca circondate dal verde, negli attici superluminosi con terrazze che garantiscono panorami mozzafiato, nei lussuosi ristoranti vista mare, un elemento fondamentale del suo film, che è un noir che si immerge nelle dinamiche emotive e sentimentali di un mondo luccicante ed esclusivo, che ha tutto e vive in uno stato di perenne ozio annoiato, sempre in cerca di emozioni e diversivi.

Questa noia e questa fame di emozioni è ciò che di due giovani intraprendenti hanno intenzione di capitalizzare, senza paura di usare tutte le loro armi per partecipare di un po’, o del più possibile, dell’abbondanza e del lusso di quella comunità di privilegiati.

La truffa posta in essere da Adrien e Margot è davvero diabolica e loro si sentono padroni del proprio destino e di quello degli altri. Ma lo sono davvero? In questa cavalcata fatta di inganni, eros, manipolazioni, messinscene e azzardi, nulla è come sembra, a parte il desiderio - disprezzo che i due amanti complici provano per quella società, e il cinismo con cui decidono che va trattata.

Il film risulta un’interessante misto di giallo e commedia, capace di tenere alta l’attenzione dello spettatore con gli sviluppi degli intrighi di Adrien e Margot, ma anche divertendolo con i toni più leggeri, accentuati dalla scelta di seguire la sfilata dei testimoni che si avvicendano a raccontare dal loro punto di vista questa storia intricata nell’aula di un tribunale, dando modo al regista di sottolineare ancor di più vizi, debolezze, ipocrisie, ottusità di ognuno dei componenti di quel mondo dorato e sprovveduto.

Voto 7