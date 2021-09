Matrix 4 sta arrivando, e c'è un sito per scegliere tra pillola rossa e pillola blu

"Pillola rossa o pillola blu? Scegli la tua realtà". Per chiunque abbia visto almeno un film di Matrix, basta questa frase per evocare letteralmente un universo di ricordi, suggestioni ed emozioni scatenate dalla saga cinematografica più inquietante di sempre.

E a 18 anni da Matrix Revolutions, rieccoci qui con il nuovo capitolo di The Matrix Resurrections, il film in uscita a fine anno che riprende le avventure di Keanu Reeves nei panni di Neo.

Non solo: per alimentare ulteriormente l'attesa per il nuovo film, la Warner Bros ha ripreso il vecchio sito e soprattutto il vecchio dilemma: pillola rossa o pillola blu?

Il sito per scegliere tra pillola rossa e blu di Matrix 4

L'indirizzo del sito è thechoiceisyours.whatisthematrix.com, e c'è anche la versione italiana. In homepage le due pillole, quella rossa e quella blu: a seconda di quale si sceglie, parte un video, un teaser che ci porta ad affrontare le conseguenze della nostra scelta.

Se scegliamo la pillola rossa, andiamo nella "tana del bianconiglio" e siamo ricatapultati nel Matrix, tra vecchi e nuovi personaggi. Se scegliamo la pillola blu, sentiamo la voce di Neil Patrick Harris (Barney di How I met your mother, per intenderci) spiegare che la realtà è qui, e il resto è solo un'illusione.

In entrambi i casi, una chicca che aggiunge un tocco di ulteriore inquietudine: ogni volta che scegliamo la pastiglia e parte il video, c'è un riferimento all'ora esatta in cui lo stiamo guardando, perché evidentemente le voci in sottofondo hanno registrato ogni singolo minuto delle 24 ore.

Il trailer di Matrix 4

Per quanto riguarda il trailer di The Matrix Resurrections, bisogna ancora aspettare la data di uscita, ovvero il 9 settembre 2021, come si legge alla fine dei video che partono dopo la scelta della pillola rossa o blu.

Il cast di The Matrix Resurrections

Nell'attesa dell'uscita del nuovo film, è importante conoscere le informazioni sul cast. Innanzitutto il film è diretto solo da Lana Wachowski, perché la sorella Lily ha preferito prendersi un periodo di riposo per elaborare il lutto dopo la scomparsa dei genitori.

Per ciò che concerne gli attori, rispetto ai film precedenti ci sono le conferme di Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity), Jada Pinkett Smith (Niobe), Lambert Wilson (The Merovingian) e Daniel Bernhardt (Agente Johnson).

Inoltre, entrano nel cast di Matrix - in ruoli ancora non rivelati - Yahya Abdul-Mateen II, il già citato Neil Patrick Harris, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman e Christina Ricci.

Infine, non sono stati confermati Laurence Fishburne nella parte del mentore-maestro-guida Morpheus e Hugo Weaving nei panni dell'Agente Smith.

Quando esce Matrix 4

Negli USA, The Matrix Resurrections uscira il 22 dicembre 2021, sia nei cinema sia su HBO Max: sarà l'ultima volta, si augurano a HBO, che i film usciranno contemporaneamente in sala e in streaming, perché d'ora in avanti si spera che la pandemia permetta di tenere aperti i cinema e di avere delle finestre di almeno 45 giorni al cinema prima di rilasciare i film anche online su HBO Max.

Per quanto riguarda l'Italia, ancora non si sa con precisione quando e come uscirà Matrix 4, ma è possibile che anche in questo caso HBO trovi un accordo con Sky per l'uscita del film sui canali della pay tv.