I Me contro Te tornano al cinema: tutto sul nuovo film

Dopo il grande successo de La vendetta del Signor S che ha incassato oltre 10 milioni di euro al botteghino, Sofì e Luì (al secolo Sofia Scalia e Luigi Calagna) ovvero il duo di youtuber Me Contro Te, amatissimi dal pubblico più giovane, tornano sul grande schermo con Il mistero della scuola incantata.

In un post che augura ai ragazzi un buon inizio di anno scolastico i due youtuber hanno annunciato che sono sul set del loro nuovo film che sarà nelle sale a partire dal 1 gennaio 2021.



Il film promette una vera e propria immersione in un mondo pieno di magia. Si legge nella trama ufficiale: “Una bellissima scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì (Me contro Te) sono gli ospiti d’eccezione della festa di inaugurazione, ad attenderli lì il loro amico Pongo. La scuola potrebbe però nascondere un mistero e, ancora una volta, i Me contro Te dovranno affrontare con coraggio il malefico Signor S e cercare di sabotare i suoi perfidi piani nel nome dell’amicizia. Nella scuola, per la prima volta, Luì e Sofì potrebbero venire a conoscenza di un importante segreto sul loro passato. Una nuova “magica” avventura al cinema per Luì e Sofì, in un mondo tutto fatato, con tante sorprese e divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie”. Dunque una trama che si infittisce e racconta nuovi particolari sulla vita dei Me Contro Te.

Le riprese a Roma e il primo trailer già on line

Le riprese, che si stanno svolgendo in questo periodo a Roma, sono iniziate a fine agosto e dureranno all’incirca cinque settimane. Il film è stato scritto da stato scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin e dagli stessi Luigi Calagna e Sofia Scalia. La regia è affidata a Gianluca Leuzzi. La fotografia del film è di Davide Crippa, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Tecla Turiaco. Le musiche originali del film sono di Stefano Della Casa. Sebbene i lavori siano iniziati da meno di un mese è già disponibile il primo trailer che da qualche anticipazione del film.



Me contro Te: il fenomeno mediatico

Per i pochi che ancora non li conoscono i Me Contro Te sono una coppia di fidanzati siciliani che hanno iniziato a raccontare la loro vita tra scherzi, canzoni e mille avventure su YouTube riscuotendo in breve tempo un successo senza precedenti soprattutto tra i ragazzi: sul loro canale ufficiale sono seguiti da oltre 5milioni di persone, i loro video hanno milioni e milioni di visualizzazioni, e così anche il profilo Instagram con ben 1milione e 600mila follower e i 2 milioni di TikTok. Sull’onda del successo Luì e Sofì hanno lanciato una linea per la scuola: diari, zaini, astucci, quaderni, per non parlare delle t-shirt e altri capi d’abbigliamento, gadget di vario tipo e alcuni libri di storie. Dunque un fenomeno mediatico a 360° gradi che fa impazzire le nuove generazioni.