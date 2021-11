"Me contro te - Persi nel tempo": trailer, data di uscita e trama del nuovo film per bambini

Dopo La vendetta del Signor S e Il mistero della scuola incantata, arriva al cinema il terzo film dei Me contro Te, la coppia (anche nella vita, e prossimamente sposi) di youtuber più amata dai bambini italiani. Il nuovo film si intitola Me contro Te - Persi nel tempo, di seguito il trailer e tutte le informazioni.

Quando esce al cinema il nuovo film dei Me contro Te

Me contro Te il film - Persi nel tempo uscirà nei cinema italiani a inizio 2022, precisamente il 1° gennaio. Qui sotto la locandina del film

Di cosa parla "Me contro Te - Persi nel tempo"

Dopo lo straordinario successo dei primi due film (per intenderci, il film d'esordio nel week end di debutto scalzò Tolo Tolo di Checco Zalone dal primo posto dei film più visti), Luigi Calagna e Sofia Scalia (i veri nomi di Luì e Sofì) tornano protagonisti di una nuova entusiasmante avventura inedita al cinema, sempre per la regia di Gianluca Leuzzi, in cui viaggeranno nel tempo con il loro l'amico Pongo ma anche con i nemici di sempre, il Signor S e Perfidia, e una nuova agguerritissima nemica.

Questa la sinossi del film : "È un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All'evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane... persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie".

Da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo è scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. Il film è diretto da Gianluca Leuzzi, la fotografia è di Vito Trecarichi, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Tecla Turiaco. Le musiche originali del film sono di Stefano Della Casa.

Me contro Te Il Film – Persi nel Tempo è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.

I teaser del 3° film dei Me contro Te

Prima del trailer ufficiale, Luì e Sofì hanno pubblicato due teaser di Me contro Te Il Film 3 sul loro canale YouTube da oltre 6 milioni di iscritti.

Il primo teaser

Il secondo teaser

Il trailer ufficiale di "Me contro Te - Persi nel tempo"

Ed ecco il trailer ufficiale del nuovo film in uscita a Capodanno 2022