“Memory Box”: un commovente viaggio in un doloroso passato che fa riflette sul potere dei ricordi e della condivisione

Il rapporto con il passato non è semplice per tutti. C’è chi lo ricorda con affetto e parla dei momenti che sono stati importanti e significativi, chi invece ha scelto di lasciarsi tutto alle spalle sperando di non doverlo rievocare più. E proprio la relazione con i ricordi e con la vita passata è al centro della storia raccontata in “Memory Box”, che come anticipa il titolo ha a che fare con la memoria. Nella

relativa tranquillità di una vita nuova, l’arrivo di una scatola dal un paese lontano si insinua nel presente e turba l’equilibrio raggiunto. Tutto questo fa pensare al potere incredibile che il passato e i ricordi hanno, forti a tal punto da mettere in crisi colui o colei a cui appartengono. Nella pellicola dei registi Joana Hadjithomas e Khalil Joreige, viene fatto anche un sapiente impiego della tecnologia mettendo a confronto quella del passato con quella del presente. Le foto scattate con una macchinetta sono la testimonianza della storia di una vita e di un paese nel passato, mentre il presente è documentato dai modernissimi smartphone che avvolgono i ricordi di un’essenza eterea e non tangibile.

Ed è poi attraverso i due tipi di tecnologia che avviene il confronto tra due generazioni. C’è il desiderio da parte di una figlia di conoscere una madre poco disposta a condividere una parte della sua vita, cosa che fa riflettere anche su questo tipo di rapporto; una necessità di scoprire il passato per poter dare un senso al presente e conoscere un lato ancora ignoto di chi ci è più caro. Questa indagine nel passato non ha il solo scopo di ricostruire una vita che si vuole dimenticare, ma è un tentativo da parte della figlia di trovare un’identità, di scoprire le proprie radici soprattutto in questo caso in cui la vita della madre è così intrinsecamente legata a quella del suo paese.

Di cosa parla “Memory Box”

Alex (Paloma Vauthier) è un’adolescente che vive a Montreal con la madre Maia (Rim Turki). Durante le feste di Natale, che le due trascorreranno insieme alla nonna di Alex, Teta, viene recapitato un pacco. La donna rendendosi conto che questo viene da Beirut comprende immediatamente che non ci deve essere nulla di buono al suo interno. Come dice alla nipote, tutto ciò che proviene dal passato può sconvolgere Maia. Sebbene Alex non comprenda a pieno il perché, in accordo con la nonna, decide di non dire nulla alla madre. Ma la sera stessa Maia scopre il pacco e tutti i ricordi che contiene. Rovistando tra il suo contenuto viene a conoscenza della morte di Liza Haber, una sua cara amica di gioventù. Come previsto tutti i ricordi contenuti nel pacco la scuotono molto e nega ad Alex le risposte alle sue domande.

La ragazza però è curiosa e vuole assolutamente scoprire cosa contengano tutti quei quaderni e chi siano le persone sulle foto. Di notte si intrufola nello scantinando e ruba alcuni quaderni e cassette audio. Lentamente viene a conoscenza di una lunga testimonianza realizzata dalla madre per la sua migliore amica Liza. Negli anni della guerra libanese mentre Maia è rimasta Liza si infatti è trasferito in Francia. La distanza le ha quindi separate e questo diario è stato l’unico modo per far vivere alle due del tempo insieme anche se distanti. Nelle cassette Maia le raccontava le sue giornate, i suoi desideri e le sue paure in una Beirut sempre più sconvolta dalla guerra. Alex scopre l’esistenza di Raja, il primo grande amore della madre e della storia che i due hanno avuto. È così che tra cassette, foto e album la ragazza ricostruisce il passato di cui sua madre non vuole parlare, arrivando a comprenderne anche il perché. Non vi sveliamo altro, qui sotto potete trovare il trailer del film distribuito da Movies Ispired.

Catturare il tempo con una foto

“Ho paura che la città si sgretoli e svanisca davanti ai miei occhi”. Così Maia racconta a Liza in una cassetta. In questa frase sono riassunti i punti focali del film: la paura della guerra, gli effetti devastanti che lascia sulla città, il tentativo da parte dell’uomo di aggrapparsi a qualcosa di conosciuto e il potere della tecnologia. Nel suo presente, attraverso le foto, Maia può testimoniare la realtà e allo stesso tempo fissare il ricordo di quella vita prima che tutto svanisca. Alex nel futuro invece, può ricostruire il passato di un mondo oggi perduto ma che è vivo più che mai proprio in quelle foto. In un mondo come quello odierno dove la tecnologia ha fatto e continua a fare passi da gigante, si è persa la tangibilità del passato che è incapsulata invece nelle pellicole, nelle registrazioni, nei diari scritti a mano, in ogni oggetto piccolo o grande che sia. In essi è tutto conservato e vivo, palpabile nonostante appartenga al passato. La regia riesce poi a caricare tutti questi ricordi di una potenza ancora più grande grazie ad una straordinaria tecnologia che li rende

vivi. È così che come per magia le persone nelle foto prendono vita, escono dai bordi e continuano a vivere in un limbo tra passato e presente; le macchie sulle foto che sono segni del tempo fanno da specchio al fumo e al nero delle bombe che distruggono la città.

Ciò che funziona benissimo nel film, e riesce quindi a renderla una visione molto interessante, è questo mistero che aleggia sul passato. Il ricordo che nasconde un dolore profondo e attraverso di esso si ricostruisce una guerra con la sua cruda realtà. Le divisioni interne, la paura, le bombe che incombono e minacciano la tranquillità di quegli anni. Maia si è chiusa nel suo silenzio e non ha più visto tutto ciò che ha documentato perché è intriso di un passato doloroso che ha cambiato la sua vita e quella della sua famiglia per sempre. Una testimonianza di una gioventù che nonostante la guerra ha comunque avuto il coraggio di andare avanti e di trovare il suo spazio in un luogo che stava lentamente sparendo. Di lei che è rimasta, di suo padre che ha lottato per continuare ad insegnare il valore del pensiero libero in una città dove tutto veniva costantemente represso. Il film quindi apre non solo una porta sul passato dei protagonisti, ma anche sulla storia di un paese e delle sue persone. Di chi è rimasto e di chi se n’è andato. Insomma “Memory Box” è una celebrazione del ricordo, delle proprie origini e dell’importanza della condivisione.

Voto: 8