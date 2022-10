Cinema: le 5 migliori uscite della settimana

È una grande settimana cinematografica quella che si apre giovedì 20 ottobre nelle sale italiane. Kim Rossi Stuart gestisce un ranch e punta tutto su un cavallo per ricostruire il suo rapporto col figlio nel suo film Brado, Dwayne Johnson aka “The Rock” è l’anti-eroe DC Black Adam, senza dimenticare tanti i grandi docufilm, dal ritratto di Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America all’inedito sguardo sul fascismo de La marcia su Roma e gli incredibili paesaggi tibetani de La pantera delle nevi. Al cinema anche Astolfo e Utama, oltre al gradito ritorno a sorpresa di un grande cult da rivivere sul grande schermo: Battle Royale.

Brado

di Kim Rossi Stuart, con Kim Rossi Stuart, Saul Nanni e Barbara Bobulova

Tommaso ha quasi chiuso con suo papà Renato, che vive in un ranch isolato e con il quale ha passato un’infanzia durissima. Quando però scopre che il padre si è fatto male cercando di cavalcare un cavallo apparentemente indomabile, Trevor, decide di sacrificare le sue ferie e di aiutarlo a mandare avanti l’attività. Con il passare dei giorni Trevor inizia a fidarsi di Tommy, e padre e figlio – accomunati dall’entusiasmo per questo equino asso del salto – si riavvicinano, aprendosi come mai era successo tra loro. Kim Rossi firma la sua terza opera da attore e regista e lo fa con un film forte, che spicca per la sua determinazione nel dipingere un rapporto padre-figlio su uno sfondo quasi western, dove la condizione selvaggia (lo stato, per l’appunto, brado) – di Renato, del cavallo imbizzarrito e dell’infanzia di Tommy – riescono a emergere.

Black Adam

di Jaume Collet-Serra, con Dwayne Johnson, Pierce Brosnan, Sarah Shahi, Aldis Hodge, Noah Centineo e Quintessa Swindell

5000 anni dopo essere stata liberata dal Campione che fermò il crudele tiranno che la governava, Kahndaq è di nuovo in pericolo, occupata da un esercito mercenario e sottoposta a una dura dittatura militare. La caccia alla vecchia e potente corona del re Sabbac, però, risveglierà proprio l’eroe: Teth-Adam. Dwayne “The Rock” Johnson debutta nel DC Extended Universe arricchendolo di un anti-eroe, Black Adam, convincente nella sua violenta forza bruta, protagonista di un film solido e (forse) di rilancio per l’intero brand cinematografico, ricchissimo d’azione ben fatta ed effetti speciali di primo livello. I comprimari sono la Justice Society of America, con Hawkman, Doctor Fate, Atom Smasher e Cyclone.

Utama – Le terre dimenticate

di Alejandro Loayza Grisi, con José Calcina e Luisa Quispe

Virginio e Sisa sono una coppia di anziani quechua che vive da sempre tra gli altopiani della Bolivia, ormai devastati dalla siccità e dove è impossibile portare avanti l’allevamento di lama. Il nipote Clever propone così loro di trasferirsi in città, ma il suo arrivo cambierà tante altre cose. Gli ampi spazi e i paesaggi brulli che richiamano il grande cinema western sono ora il teatro di un orrore: il mutamento climatico. Utama è infatti una piccola storia d’amore che il cui sfondo è quello della grande denuncia di un ambiente allo stremo, dove le popolazioni sono destinate a sparire.

Astolfo

di Gianni Di Gregorio, con Gianni Di Gregorio e Stefania Sandrelli

Tranquillo professore ormai in pensione da tempo, Astolfo viene improvvisamente sfrattato dal suo appartamento romano e si ritrova a dover tornare a vivere nella vecchia e fatiscente casa di famiglia in un paesino del centro Italia. Qui inizia inaspettatamente la sua “seconda vita”, in cui Astolfo trova dei nuovi, strani, amici (da un eccentrico abusivo a un vecchio parroco, fino al cugino donnaiolo e un vecchio amico arricchito) e conosce un nuovo amore: Stefania. Una commedia leggera quanto delicata, piccola e intima quanto la comunità del paesino in cui è ambientata, con anche una tenue riflessione sull’importanza che la terza età può assumere come potenziale “nuova vita”, magari quella autentica.

Battle Royale

di Kinji Fukasaku, con Tatsuya Fujiwara e Aki Maeda

Per far fronte alla crescente esagitazione e indisciplina dei giovani asiatici, le autorità decidono di emanare il Battle Royal Act, una legge che estrae a sorte degli studenti per mandarli su un’isola deserta. Qui riceveranno delle armi, e chi vuole tornare a casa dovrà eliminare tutti gli altri, in una gara di sopravvivenza all’ultimo sangue. Il capolavoro del 2000 di Kinji Fukasaku (con nel cast anche Takeshi Kitano) torna al cinema in versione restaurata in 4K. L’iconico cult giapponese è un’influenza imprescindibile nel cinema, con il suo violento esperimento sociale a dir poco pioneristico per il survival movie (basti pensare a De Niro, o Hunger Games, Squid Game, etc.).

Una settimana di grandi documentari

Come anticipato, tanti interessanti docufilm in sala da giovedì: Sergio Leone – L’italiano che inventò l’America è il ritratto intimo di un gigante nostrano del mondo del cinema; La marcia su Roma uno sguardo inedito sull’avvento del fascismo, moderno e sorprendente nelle disamine psicologiche e simboliche; La pantera delle nevi un incredibile viaggio ai cinquemila metri degli isolati altopiani tibetani, dalle atmosfere quasi sacre, firmato dal fotografo naturalista francese Vincent Munier.