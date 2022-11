La trilogia da guardare in streaming se avete smesso di credere nell'amore

Before Sunrise

C'è una trilogia di film che l'amore non lo spiega, lo fa vedere, non lo romanza, lo mostra in tutta la sua verità, non lo complica, lo rende naturale, così come dovrebbe essere. Si tratta di tre film, girati a distanza di nove anni l'uno dall'altro, che portano avanti un'unica trama con due unici attori protagonisti che, da soli e in un totale di 18 anni, si sono messi a disposizione del pubblico per raccontare l'amore in tutta la sua essenza. Ne hanno mostrato la magia ma anche la brutalità, il suo lato sognante ma anche il suo aspetto più realistico. Ciò che rende speciale questi film è il fatto che raccontano tre momenti diversi della vita dei suoi due protagonisti, la giovinezza, l'età adulta e la vecchiaia e mostrano le diverse fasi dell'amore dall'incontro all'innamoramento, dalla decisione di voler stare insieme a cosa significa condividere la propria vita con un'altra persona fino alla vecchiaia.

Se non l'avete ancora intuito, stiamo parlando di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, tre capolavori del cinema che sono stati in grado di raccontare cos'è l'amore e mostrare, sullo schermo e con un'incredibile naturalezza e veridicità, tre spezzoni di vita vera toccata da questo sentimento muovendosi dalla giovinezza, quando l'amore non lo si conosce ancora, a cosa accade quando le farfalle nello stomaco lasciano spazio alla quotidianità fatta di alti e bassi, momenti idilliaci ma anche noia, ripetitività e tanto realismo. Questa trilogia, che ha come protagonisti due attori incredibili che sono cresciuti e invecchiati con questi film, Ethan Hawke e Julie Deply, è stata diretta nella sua totalità dallo stesso regista, Richard Linklater, ed è in grado di trascinare in un mondo talmente coinvolgente e realistico che vi sembrerà di aver vissuto, da vicino, la storia dei suoi protagonisti, come se fossero vostri amici di infanzia o come se interpretassero, per certi versi, la vostra vita.

Ciò che colpisce di più di questi tre film è quanto cambia il modo in cui vengono "vissuti" da spettatori a seconda dell'età in cui li si guarda. Vedere Before Sunrise da giovani non avrà lo stesso effetto che vederlo da adulti e quello che un tempo era il vostro preferito dei tre film, con l'andare avanti, diventerà il vostro meno amato perché l'amore lo si vede e lo si vive sempre in modo diverso con il passare degli anni arrivando, con il tempo, ad apprezzare anche i suoi lati più spigolosi e meno favolistici.

La trilogia di Before Sunrise è il più bell'esperimento cinematografico che ha osato raccontare l'amore a 360 gradi ed è un tale capolavoro fatto di semplicità e tanta sostanza dove i dialoghi tra i protagonisti e le riflessioni sull'amore non sono costruiti a tavolino ma scorrono con naturalezza come se fossero una chiacchierata spontanea tra due persone che si piacciono, che si innamorano e che si scelgono per tutta la vita.

Se avete smesso di credere nell'amore, se pensate che la vita di coppia debba essere un insieme di sole emozioni forti senza realtà o se siete ancora in dubbio su cosa sia davvero questo sentimento che move il sole e l'altre stelle, immergetevi nella trilogia di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, ne uscirete con il cuore più pieno e le idee un po' più chiare.