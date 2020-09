Milena Vukotic torna sul set a 85 anni

Un fiume in piena che spumeggiante di energia non smette mai di andare avanti: ecco Milena Vukotic, amata protagonista di produzioni televisive e cinematografiche di grande successo, troppo spesso ricordata solo per il ruolo di Pina, stoica moglie di Fantozzi, ha presentato il film "#SelfieMania" in occasione dell'evento 'Ricordo di Federico Fellini', curato da Ugo Di Tullio e Orazio Anania, che si è tenuto in questi giorni alla 77° Mostra del Cinema di Venezia.

A “soli” 85 anni Milena Vukotic passa da un impegno lavorativo all’altro, con l’energia e la prontezza di una ventenne e la grande esperienza e professionalità che una carriera ricca come la sua forniscono. Fresca dell’esperienza televisiva a Ballando con le Stelle, dove l'anno scorso ha lasciato un segno nel cuore dei telespettatori e dei giurati, si è fermata, come tutti noi, giusto il tempo del lockdown prima di ripartire con il suo amato lavoro.

#SelfieMania l’ottavo vizio dei tempi moderni

Il film nasce da un’idea di Elisabetta Pellini: “Ho avuto l’idea di SelfieMania due anni fa, rendendomi conto di quanti pericoli, spesso addirittura mortali, venivano causati dai selfie. Una moda, mania, ossessione che sta cambiando la società in cui viviamo. Tutto oramai viene filtrato, la vita viene vissuta più in maniera virtuale, producendo un fenomeno che non ha più confini nel mondo globalizzato … - prosegue l’attrice e regista - … forse quello che abbiamo l‘ambizione di raccontare può esser catalogato, come un ‘ottavo vizio’ dei tempi moderni”. Il film sarà diviso in cinque episodi diretti da cinque registi diversi e metterà benevolmente alla berlina fissazioni, manie e tic dei nostri giorni. L’episodio “L’amore... nonostante tutto” diretto da Pellini stessa vedrà protagonista Milena Vukotic affiancata da Andrea Roncato. I due avevano già lavorato insieme nel film Fantozzi subisce ancora (1983): l'episodio della saga in cui lo sfortunato ragioniere e sua moglie (Paolo Villaggio e Vukotic) scoprono che l’amata figlia Mariangela (Plinio Fernando) è incinta e il padre del bambino è tale Loris Batacchi (Roncato) che non risulta essere propriamente un lord inglese.

Una carriera lunga e ricca di grandi soddisfazioni

Milena Vukotic è ricordata dal grande pubblico per essere stata la mitica signora Pina in ben sette dei dieci film che compongono la saga del ragionier Fantozzi, e per la partecipazione a fiction famosissime come Un Medico in Famiglia. In realtà l’attrice romana ha preso parte a oltre 90 film, è stata diretta da grandissimi registi come Ettore Scola, Mario Monicelli, Lina Wertmüller, Dino Risi, Federico Fellini, Carlo Verdone, Luis Buñuel, Bernardo Bertolucci, Andrej Arsen'evič Tarkovskij, Nagisa Ōshima, Franco Zeffirelli e Ferzan Özpetek. Ha impersonato sia ruoli comici che drammatici vincendo un Nastro d'argento nel 1994 ed essendo più volte candidata al David di Donatello. Milena Vukotic ha lavorato tantissimo anche per il teatro e la televisione e a quanto pare non ha nessuna intenzione di ritirarsi dalle scene e godersi la pensione.

Attendiamo con piacere le sue prossime apparizioni, sempre caratterizzate dal garbo, l’eleganza e lo stile.