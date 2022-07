"Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo": la storia di un incontro e di un’amicizia

Il primo film del franchise di Cattivissimo me risale al 2010 e da lì in poi si è confermato sempre un grande successo. Dopo il primo capitolo sono seguiti Cattivissimo me 2, Minions e Cattivissimo me 3, tutti film che hanno saputo catturare lo spettatore e divertirlo. Questo grazie ad una combinazione tra la comicità e la leggerezza dei Minions e le tematiche affrontate. Oltre alle gag comiche infatti questi film, e “Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo” non è da meno, aggiungono ovviamente anche il tema fondante dell’avventura e dell’obiettivo da raggiungere attraverso il lavoro di squadra. Un franchise molto particolare che come protagonista non ha un eroe ma un super cattivo, dando così voce anche ai nemici delle pellicole e mostrando che i cattivi non sono sempre facili da giudicare. Tutti i film d’animazione eccellono ormai da un punto di vista qualitativo con effetti speciali e degni di nota.

Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo è a tutti gli effetti un film che esorta a fidarsi dell’altro e riesce a strappare risate in chi guarda. Nella versione italiana il protagonista è doppiato da Max Giusti, qui chiamato a modificare la sua voce per questioni d’età del suo personaggio. I Minions hanno diversi doppiatori che danno voce ai vari protagonisti, nell’originale ci sono nomi come Julie Andrews, Lucy Lawless (l’iconica Xena, Principessa Guerriera) e Jean-Claude Van Damme che danno prestigio al film. Una pellicola che ha una grande attrattiva per bambini ma riesce a strappare un sorriso anche agli adulti.

Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo: la trama

L’undicenne Gru lavora costantemente per diventare un grande cattivo. I suoi idoli sono i Malefici 6, una banda di super cattivi che riescono sempre a sfuggire alle grinfie della Lega Anti- Cattivi. Un giorno Gru riceve la convocazione per un colloquio da parte dei Malefici 6 che cercano un nuovo membro. Durante la loro ultima missione infatti- che li ha visti rubare un prezioso medaglione dai poteri mistici - hanno perso il loro capo e fondatore del gruppo, Willy Krudo. Gru, da sempre fan sfegatato non crede alla fantastica opportunità che gli viene offerta. Il colloquio però non va come l’aspirante piccolo cattivo sperava in quanto nessuno di loro riesce a prenderlo sul serio e lo cacciano in malo modo. Per dimostrare di che pasta è fatto, Gru allora decide di sorprenderli rubando il misterioso medaglione che il gruppo ha recuperato e scatenando una caccia all’uomo.

Inizia così l'intera storia del film che vede protagonisti sia Gru che i suoi Minions. Il giovane cercherà di sorprendere i cattivi, deciso ad affrontare la missione completamente da solo. Ma i suoi fedeli Minions, tra cui emergono Bob, Kevin, Stuart e il nuovo arrivato Otto, cercheranno di aiutarlo e stargli vicino non riuscendo ad abbandonare il loro capo a cui si sono affezionati. I quattro si lanceranno in questa avventura disposti a tutto pur di aiutarlo e dimostrargli il loro affetto.Tra momenti esilaranti e scene divertenti il gruppetto cercherà di risolvere la situazione. Non vi sveliamo altro, qui sotto il trailer.

Perché vedere Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo

Come tutti i film che lo hanno preceduto anche questo secondo capitolo dedicato ai Minions e a Gru ha un obiettivo principale: far ridere. Il target di riferimento è sicuramente quello dei bambini che vengono conquistati dalle buffe situazioni in cui i Minions si trovano. L’altro tema importante è poi quello dell’amicizia tra di loro e Gru. Non li lega infatti solo il “lavoro”, ma tutti si sono affezionati a lui. Viene mostrato il loro primo incontro, ricollegandolo agli eventi del primo film risalente al 2015, e mostrando la natura profondamente docile, accondiscendente insieme alla lealtà dei piccoli protagonisti. In questo film però coloro che emergono di più sono tre Bob, Kevin e Stuart che dimostreranno a Gru il loro affetto impegnandosi a superare le proprie paure e i propri limiti. La new entry è invece Otto che ha dimostrato a sua volta una fortissima lealtà e un desiderio di essere accettato.

Per il resto il film segue il solito schema narrativo. Un protagonista che si pone un obiettivo, dei grandi cattivi da sconfiggere e i suoi aiutanti che cercano di venirgli incontro. Il messaggio di fondo che la pellicola cerca di trasmettere è quindi legato all’importanza della condivisione e del lavoro di squadra. Viene poco approfondito il personaggio di Gru stesso senza dare spiegazioni riguardo al rapporto con la madre o l’assente figura del padre. Considerato però come il film voglia in primis divertire e poi mostrare valori come quelli dell’amicizia e del lavoro di squadra, un approfondimento del genere non è tra le priorità. I Minions si confermano, come era prevedibile, la fonte principale di risate con la loro lingua incomprensibile ma divertente, le gag esilaranti e gli sguardi dolci. Catturano lo spettatore e permettono di passare un’ora e mezza di leggerezza e risate.

Voto: 6