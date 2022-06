Mistero a Saint Tropez, un ispettore pasticcione per una commedia che non convince

Provate a immaginare una lussuosa villa nella località più esclusiva della Costa Azzurra a inizio anni ’70, una coppia di miliardari e i loro eccentrici amici del jet set che si radunano in quella magione con l’intenzione di godersi al meglio le vacanze estive, e una serie di minacce culminate in un misterioso sabotaggio che mettono i padroni di casa in ansia tanto da spingerli a chiamare la polizia, che manda sul posto il peggiore degli ispettori possibili. E’ questo il canovaccio di partenza di “Mistero a Saint Tropez”, il nuovo film di Nicolas Benamou, con Christian Clavier ( l’ispettore Botta), Benoît Poelvoorde (il miliardario Croissant), Gerard Depardieu (il capo della polizia) e Rossi De Palma (una delle ospiti della villa).

Mistero a Saint Tropez, la trama

E’ la calda estate del 1970 in Costa Azzurra, e nella loro splendida villa di Saint Tropez la coppia di miliardari signori Croissant ha accolto, come ogni anno, un variegato gruppo di amici, tutti appartenenti al mondo degli affari, del cinema, artisti e intellettuali di grido.

Le vacanze nella villa vengono turbate da una serie di minacce anonime e dal pericoloso sabotaggio dell’auto della signora Croissant. A quel punto il padrone di casa (Benoît Poelvoorde), chiede aiuto ad un amico, il sottosegretario alle finanze Jaques Chirac, che chiama immediatamente il capo della polizia (Gerard Depardieu).

E’ estate, e anche gli uffici di Parigi sono svuotati dalle ferie. Gli uomini migliori della polizia non sono disponibili e bisogna ricorrere all’unico ispettore rimasto: il pasticcione Botta (Christian Clavier).

Sarà inviato a Saint Tropez sotto copertura per avviare le indagini e risolvere il mistero.

Questa la sua missione da compiere, se non fosse che Botta è probabilmente l’ispettore più incapace arruolato nell’intero corpo della polizia francese, e quello a cui assisteranno gli spettatori sarà un’infinita serie di disastri, prima di arrivare, per puro caso, alla soluzione finale del giallo.

Una commedia goffa come il suo protagonista

Mistero a Saint Tropez è una commedia che punta a far ridere uno spettatore che, forse, poteva frequentare i cinema negli anni ’70, periodo di ambientazione del film. E sicuramente questa è la parte migliore dell’opera di Nicolas Benamou. La possibilità di vivere, attraverso l’avventura del commissario Botta, un’estate nello splendore di una lussuosa villa sulla costa azzurra in quel periodo pieno di fermenti e di colori, e riscoprire quell’atmosfera attraverso i costumi, gli arredi, ma anche attraverso i bellissimi titoli di coda, è sicuramente un’esperienza piacevole.

Se però dal film si cerca una storia interessante e un’ironia che vada oltre una serie di gag da Stanlio e Olio, Mistero a Saint Tropez risulterà una delusione. Il cast è pieno di grandi attori, molto apprezzati in Francia, e non solo. Eppure, gli unici due che sembrano davvero in parte e giusti nei loro ruoli senza andare inutilmente e forzatamente sopra le righe sono Gerard Depadieu (perfetto) e Benoît Poelvoorde che, al contrario di tutti gli altri, sanno calibrare nei loro personaggi comicità e verosimiglianza.

Certo, questa commedia nasce perché Christian Clavier sfrutti una comicità tutta fisica, basata sull’imbattibile goffaggine del suo Botta, ma anche alla comicità fisica bisogna aggiungere un po’ di ironia più sottile, regalare qualche battuta fulminante, altrimenti lo spettatore si trova davanti solo una serie infinita di scenette che, se all’inizio possono strappare una facile risata, a lungo andare appaiono troppo scollate dal contesto narrativo che, d’altra parte, è molto debole.

La trama del giallo, che dovrebbe essere il filo principale, non viene per niente sviluppata e rimane in embrione, e il poliziotto combina guai di fatto non apre mai una vera indagine. Anche per questo, i personaggi all’interno della villa non vengono affatto raccontati, e molti di loro hanno una funzione quasi decorativa, rimanendo sempre solo sullo sfondo, a ‘fare numero’.

Se, come evidente, l’ispirazione di Botta voleva essere quella dell’irresistibile precedente dell’ ispettore Clouseau, non si può nascondere che qui si è molto lontani dall’avvicinarsi a quel grande modello.

Voto: 5,5