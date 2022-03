Jada Pinkett rompe il silenzio dopo lo schiaffo del marito Will Smith a Chris Rock

Jada Pinkett Smith rompe il silenzio dopo lo schiaffo mollato dal marito Will Smith a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar: "Questa è la stagione per guarire e io sono qui per questo" ha scritto su Instagram la donna, destinataria della battuta del presentatore dell'evento che ha scatenato l'ira violenta del consorte.

L'episodio continua a tenere banco anche nei giorni successivi alla diretta che, in mondovisione, ha mostrato il gesto di Smith arrivato sul palco per colpire Rock. "Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile" ha scritto poi sui social l'attore fresco di Premio Oscar pentito per il gesto: "Le battute a mie spese fanno parte del lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente".

Anche la madre di Will Smith, Carolyn Smith, ha commentato l'accaduto dicendosi esterrefatta per la reazione del figlio: "E' una persona molto calma. Uno che sta bene con la gente. E' la prima volta che l'ho visto scattare. La prima volta in tutta la vita", ha detto in un'intervista a una affiliata della Abc di Filadelfia.