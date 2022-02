Monica Vitti, mattatrice della commedia italiana

Monica Vitti era nata il 3 novembre del 1931 come Maria Luisa Ceciarelli. Una infanzia passata in Sicilia, il dolore della perdita della madre che non approvò mai appieno le sue scelte artistiche e il grande successo grazie anche al celebre regista Antonioni con il quale ebbe una relazione dal 1957 al 1967.

La Vitti viveva ormai ritirata da anni a causa di una malattia degenerativa simile all'Alzheimer protetta dall'amore del marito Roberto Russo, il fotografo sposato in segreto nel 2000. L'ultima sua apparizione in pubblico risale al marzo del 2002, l'ultimo film in cui ha lavorato "Scandalo segreto" per il quale fu regista e sceneggiatrice.

Chi è Monica Vitti

Monica Vitti è stata protagonista di film cult, come "L'avventura" di Michelangelo Antonioni, "Polvere di stelle" con Alberto Sordi, "La ragazza con la pistola" di Mario Monicell, "Dramma della gelosia" di Ettore Scola, "Ti ho sposato per allegria" di Luciano Salce , "Io so che tu sai che io so" di Alberto Sordi. Ha lavorato con attori del calibro di Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Alain Delon, Vittorio Gassman, Nino Manfredi. E registi quali Michelangelo Antonioni, Mario Monicelli, Ettore Scola, Vittorio Se Sica.

Il suo enorme talento è stato celebrato con numerosi premi: 5 David di Donatello come migliore attrice protagonista, 3 Nastri d'Argento, 12 Globi d'oro, un Ciak d'oro, un Leone d'oro a Venezia e un Orso d'argento alla Berlinale.

Attrice bellissima, capace di far sorridere con intelligenza scoprì la passione per il teatro durante la guerra, mentre - racconta lei stessa - giocava con i burattini dilettando i fratelli, distraendoli così da un periodo molto buio. A soli quattordici anni debuttò in scena con La Nemica di Niccodemi, interpretando una madre di 45 anni che perde un figlio in guerra Sentimentalmente ha avuto tre lunghe e importanti storie d'amore: la prima con il regista Michelangelo Antonioni, poi con il direttore della fotografia Carlo Di Palma (che l'ha anche diretta in tre film a metà degli anni settanta), ed infine con il fotografo di scena regista Roberto Russo, che ha sposato il 28 settembre del 2000, in Campidoglio, dopo 27 anni di fidanzamento.