Moonfall, primo trailer del nuovo disaster movie di Roland Emmerich con Halle Berry

Il papà dei disaster movie è tornato. Regista di film come Stargate, Independence Day, 2012 e The Day After Tomorrow, Roland Emmerich prepara il ritorno al cinema con Moonfall, titolo catastrofico in uscita il 3 febbraio 2022. Protagonisti della pellicola, trainata oggi dal primo spettacolare trailer, il premio Oscar Halle Berry, Patrick Wilson, Michael Pena, Charlie Plummer, Kelly Yu, Eme Ikwuakor, Carolina Bartczak e Donald Sutherland. In Moonfall si torna nello Spazio, come specco accaduto dinanzi ad Emmerich, per salvare la Terra da un imminente disastro.

La trama

Una misteriosa forza è infatti riuscita a far uscire la luna dalla propria orbita e a metterla in rotta di collisione con la Terra. A poche settimane dall'impatto, con il mondo sull'orlo della distruzione, la dirigente ed ex-astronauta della NASA Jo Fowler riesce a trovare una soluzione per salvare il Pianeta. Organizzata una squadra di salvataggio, il trio di improvvisati eroi parte per una missione impossibile nello spazio, lasciando indietro tutti coloro che amano, solo per scoprire che la luna, in realtà, non è quello che pensavamo che fosse.

Questa la sinossi ufficiale di Moonfall, colpaccio Lionsgate che punta a sbancare il box office di inizio 2022. Tedesco classe 1955, Emmerich ha diretto Midway nel 2019, dopo le stroncature e i deludenti incassi ottenuti nel 2019 da Independence Day - Rigenerazione. 20 anni prima, nel 1996, il vero Independence Day incassò la bellezza di 817,400,891 dollari in tutto il mondo, facendo decollare la carriera di Will Smith. Con The Day After Tomorrow arrivarono poi altri 552,639,571 dollari, seguiti dai 300 di 10.000 AC e dai 792 milioni di 2012. Nel mezzo il flop di Stonewall, con meno di 200.000 dollari incassati in patria, e l'inatteso Anonymous., thriller Ma ora Emmerich è tornato al suo primo amore. Il disaster movie.