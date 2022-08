Morta a 32 anni l'attrice Charlbi Dean

E' morta a soli 32 anni Charlbi Dean, attrice e modella sudafricana nota per aver recitato nel film 'Triangle of Sadness', Palma d'Oro a Cannes 2022, dove ha interpretato il ruolo di Yaya, una top-model invitata a bordo di un superyacht che poi naufraga su un'isola deserta. La donna è deceduta in un ospedale di New York a causa di una malattia improvvisa, come riportano i media americani.

Nel 2008 aveva avuto un grave incidente stradale. Si salvò, riportando fratture alle ossa e un pneumotorace. Sulla malattia che le è risultata fatale non ci sono per il momento ulteriori informazioni.

Nata nel 1990 a Cape Town, Charlbi aveva debuttato come baby-modella a sei anni e al cinema a dieci nella commedia 'Spud' con John Cleese e Troye Sivan. Era apparsa poi nei film 'Death Race 3: Inferno' (2013), 'Blood in the Water' (2016), 'Don't Sleep' (2017) e 'Porthole' (2018). Da modella aveva lavorato per campagne di Guess, Benetton e Ralph Lauren. Prima di recitare nel film premiato a Cannes - che uscirà nelle sale americane a ottobre - si era fatta conoscere dal pubblico grazie alla parte di Syonide, tra i protagonisti della serie basata sui fumetti DC Comics 'Black Lightning' su CW.

Le foto condivise su Instagram nei giorni del Festival di Cannes