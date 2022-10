Morta a 109 anni María Salud Ramírez Caballero, la donna che ha ispirato il film "Coco"

A 109 anni è morta María Salud Ramírez Caballero, la donna messicana che ha ispirato il film Coco di Disney Pixar. La notizia è stata confermata dal segretario al Turismo di Michoacán, Roberto Monroy: "Sono profondamente dispiaciuto per la morte di Doña María Salud Ramírez Caballero, ‘Mamá Coco’, una donna instancabile ed esempio di vita, che è stata fonte di ispirazione per questo amato personaggio che ha girato il mondo. Le mie preghiere per il suo riposo e per la sua famiglia trova le dimissioni" ha scritto su Facebook.

La donna viveva a Santa Fe de la Laguna, a Michoacán, vicino al lago turistico Patzcuaro, ed era molto conosciuta già prima che il cartone del 2017, vincitore di due Oscar, fosse prodotto. La pellicola racconta la storia di Miguel, un piccolo messicano che sogna di diventare un musicista come il suo idolo e che intraprende un fantastico viaggio nel mondo dei morti per conoscere la storia dei suoi antenati, in particolare del suo trisnonno, il padre di Mama Coco. María Salud Ramírez Caballero era un'artigiana dell'argilla, mamma di tre figli e nonna di molti nipoti e pronipoti. Dopo l'uscita del film la sua casa divenne meta di ritrovo da parte delle persone che volevano scattarle fotografie.