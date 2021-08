Il giallo di Matthew Mindler, attore 19enne sparito dall'università e trovato morto

A dare annuncio del decesso è il campus Millerville University, presso cui non faceva ritorno dal 26 agosto. Era noto per il film "Quell'idiota di nostro fratello"

Matthew Mindler è stato trovato morto. Le ricerche dell'attore 19enne andavano avanti da giovedì 26 agosto, quando si era allontanato dal campus Millerville University senza fare ritorno, e si sono concluse nel peggior dei modi. A dare annuncio del decesso di Mindler, noto al pubblico per la partecipazione al film Quell'Idiota di Nostro Fratello, è stata proprio la direzione dell'università.

"È con il cuore colmo di dolore - si legge nella nota diffusa dal campus - che vi informiamo della morte del 19enne Matthew Mindler di Hellerton, Pennsylvania, studente del primo anno alla Millersville University". "I nostri pensieri - prosegue il comunicato - vanno ai suoi amici e alla sua famiglia in questo momento di grande difficoltà". Ignote le cause della morte, le indagini sono ancora in corso. Famoso principalmente da ragazzino, quando ha partecipato a diverse pellicole nei primi anni Duemila, Mindler aveva accantonato la carriera attoriale negli ultimi anni. Il pubblico lo ricorda grazie al lavoro al fianco di Paul Rudd ed Elizabeth Banks in Quell'Idiota di Nostro Fratello, film del 2011 per la regia di Jesse Peretz.

In basso, il comunicato dell'università