Morto per Covid Claudio Sorrentino, voce di Mel Gibson e John Travolta

È morto ieri sera a Roma, a causa del Covid, Claudio Sorrentino. Attore, conduttore televisizo e doppiatore, prestò la voce a star del calibro di John Travolta, Bruce Willis, Mel Gibson, Russel Crowe e Mickey Rourke. Aveva 76 anni e da settimane era ricoverato in una clinica romana.

Sorrentino aveva iniziato la sua carriera da bambino, recitando nelle compagnie che hanno fatto la storia del teatro italiano. Inizia giovanissimo anche l'esperienza nel mondo del doppiaggio con il film del 1956 'L'ultima carovana' di Delmer Daves. Tantissimi i grandi attori a cui ha prestato la sua voce: oltre a Gibson, Travolta, Willis e Howard, doppiò anche Patrick Duffy nel ruolo di Bobby Ewing nel telefilm 'Dallas', Sylvester Stallone in 'Cop Land', Willem Dafoe in 'L'ultima tentazione di Cristo', e anche Ryan O'Neal in 'Love Story'. E poi ancora Jeff Bridges, Mickey Rourke, Geoffrey Rush, Gerard Depardieu, Daniel Day-Lewis e Russell Crowe. Non solo attori in carne ed ossa: fu anche la voce di Koji Kabuto nell'anime Mazinga Ze di Topolino negli Anni 70.

Nella carriera di Claudio Sorrentino non c'è solo il doppiaggio. Giornalista e conduttore di programmi Rai, è stato anche fondatore e presidente dell'ADIR, l'Associazione Attori Doppiatori Italiani Riuniti, nel 2002 componente del Comitato per le competenze e la mobilità nell'Unione europea del Ministero per le Politiche Comunitarie. Fu inoltre componente della Commissione Consultiva per il Cinema del ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché coordinatore dei gruppi cinema, teatro, musica e arte nella Commissione Cultura, istituita per il semestre di presidenza Italiana Unione Europea. E ancora dal 2004 al 2021 fu presidente dell'associazione culturale Cine Camere, nel 2005 fu consigliere per il cinema e lo spettacolo del ministro per i Beni e le Attività Culturali. Infine, dal 2006 al 2021 fu presidente dell'associazione Culturale Culturando. Fu anche presidente dell'Accademia dei Mestieri del cinema e dello Spettacolo.