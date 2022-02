Morto Ivan Reitman, il regista di "Ghostbusters"

Morto a 75 anni il regista e produttore cinematografico canadese Ivan Reitman, che ha diretto commedie di grande successo come "Ghostbusters - Acchiappafantasmi", "Polpette", "Stripes - Un plotone di svitati", "Un poliziotto alle elementari", "I gemelli" e "Junior". Il decesso nel sonno, sabato 12 febbraio, nella sua casa di Montecito, in California. "La nostra famiglia è addolorata per la perdita inaspettata di un marito, padre e nonno che ci ha insegnato a cercare sempre la magia nella vita. Ci conforta il fatto che il suo lavoro di regista ha portato risate e felicità a innumerevoli persone in tutto il mondo", si legge in una dichiarazione congiunta diffusa dalla moglie Genevieve, dal figlio Jason, regista, e dalle figlie, Catherine, attrice, produttrice e sceneggiatrice, e Caroline.