È morto Renato Cecchetto, attore in 'Amici Miei' e doppiatore di Shrek

È morto Renato Cecchetto, attore e storico doppiatore romano tra le voci più conosciute del doppiaggio italiano. La notizia è stata diffusa da Omar Barbierato, sindaco di Adria, in provincia di Rovigo, sua città natale. “Una notizia che lascia sgomento e dolore”, il commento del primo cittadino che ha descritto la carriera di Cecchetto “contraddistinta da soddisfazioni e premi significativi, ma sempre con la sua Adria nel cuore”.

La carriera di Renato Cecchetto

Renato Cecchetto, 70 anni, si era diplomato presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica e aveva iniziato a lavorare in teatro diretto, fra gli altri, da Mario Missiroli, Giorgio Pressburger, Vittorio Sermonti e Francesco Macedonio.

Per il cinema aveva lavorato in più di 80 film con registi come Mario Monicelli, Steno, Marco Ferreri, Damiano Damiani e Florestano Vancini, da Amici miei - Atto IIº a Fracchia la belva umana, da Parenti serpenti e Pierino colpisce ancora. In tv è stato il giudice Bordonaro nelle prime due edizioni de La piovra. Come doppiatore era noto per essere la voce italiana del personaggio di Shrek, l'orco verde della DreamWorks, dello Yeti in Monsters & Co, del salvadanaio a forma di maialino, Hamm, in Toy Story, di Mack in Cars.