È morto l'attore Robbie Coltrane: era Hagrid in Harry Potter

È morto l’attore Robbie Coltrane, noto al grande pubblico per il suo ruolo di Hagrid nella saga cinematografica di Harry Potter. L’attore scozzese interpretava un personaggio della scuola di magia ed era una persona fidata del protagonista Harry Potter. Un amico.

Ma Coltrane, morto all’età di 72 anni, era noto anche per la serie poliziesca britannica Cracker. Aveva iniziato la sua carriera nella commedia e nel teatro, ha anche preso parte a due film di James Bond. Nato il 30 marzo 1950 a Glasgow, in Scozia, era figlio di un medico e un'insegnante. Dopo essersi diplomato negli studi artistici presso il Moray House College of Education di Edimburgo, ha iniziato a recitare nei cabaret. Ha recitato per un periodo a Londra, poi in tv in Flash Gordon, Blackadder e Keep It in the Family. Con la serie comica Alfrescoè diventato un pilastro degli schermi televisivi britannici.