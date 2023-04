È morto il compositore Ryuichi Sakamoto, Oscar per L'ultimo imperatore

È morto a 71 anni il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto, premio Oscar nel 1987 per la colonna sonora originale del film L'ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci. A giugno dello scorso anno, Sakamoto aveva annunciato di essere malato di cancro.

Ammirato per le sue sperimentazioni di musica elettronica, Sakamoto ha vinto premi internazionali - oltre all'Oscar, un Grammy e un Bafta - per il suo lavoro come artista solista e come membro della Yellow Magic Orchestra. Il suo primo lavoro cinematografico di rilievo, "Furyo" di Oshima Nagisa, risale al 1983: una scommessa vinta non solo sul piano musicale, grazie soprattutto alla canzone "Forbidden colours" (composta con David Sylvian, ex cantante dei Japan): in questo film Sakamoto ha esordito come attore, rivelando doti non comuni mentre, racchiuso in una maschera gelida e morbosa, si contrappone sul grande schermo a David Bowie (coprotagonista del film).