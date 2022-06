My Policeman, il trailer e la trama del film Prime Video con Harry Styles

Un po' Jules et Jim, un po' The Dreamers, su Prime Video nell'autunno 2022 arriva un film su un triangolo amoroso (stavolta britannico), e un vertice di questo triangolo è Harry Styles, l'ex cantante degli One Direction, che prosegue la sua carriera da attore dopo Dunkirk ed Eternals. Di seguito tutte le informazioni e il trailer di questo film dal titolo My Policeman.

Quando esce My Policeman

Il film sarà disponibile su Prime Video dal 4 novembre 2022 in tutto il mondo, Italia compresa.

Di cosa parla il film Amazon Original

Una bellissima storia di un amore proibito e del cambiamento delle convenzioni sociali, My Policeman segue tre ragazzi - il poliziotto Tom (Harry Styles), l'insegnante Marion (Emma Corrin) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson) - durante un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni '50.

Negli anni '90, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) e Patrick (Rupert Everett) sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno un'ultima possibilità di riparare i danni del passato. Basato sul romanzo di Bethan Roberts, il regista Michael Grandage realizza un ritratto visivamente commovente di tre persone coinvolte nelle mutevoli maree della storia, della libertà e del perdono.

Il cast e le altre info

Diretto da: Michael Grandage

Scritto da: Ron Nyswaner

Prodotto da: Greg Berlanti, Sarah Schechter, Robbie Rogers, Cora Palfrey, Philip Herd

Executive Producer:?Michael Grandage, Michael Riley McGrath, Caroline Levy

Con: Harry Styles, Emma Corrin, Gina McKee, Linus Roache, David Dawson e Rupert Everett.

Durata: 113?minuti

Il teaser trailer di My Policeman

Ed ecco le prime immagini del film nel teaser trailer in lingua originale con sottotitoli in italiano.