Nido di vipere, uno scatenato pulp thriller made in Corea

Arriva nella sale italiane il 15 settembre “Nido di vipere”, film d’esordio del regista Kim Yong-hoon, campione d’incassi in Corea. La pellicola mette in scena uno scatenato pulp thriller, pieno di ritmo e di situazioni alla Quentin Tarantino, che pur non rappresentando una novità assoluta ha il merito di divertire e coinvolgere lo spettatore, tenendolo incollato allo schermo fino all’ultimo minuto. Nel cast alcuni tra i volti più noti del cinema sudcoreano: Jeon Do-yeon, Jung Woo-sung, Bae Sung- woo, Youn Yuh-jung, Jeong Man-sik.

Nido di vipere, la trama

Nido di vipere, ruota tutto intorno a una borsa stracolma di denaro, che con il suo micidiale potere di seduzione, lega personaggi tra loro sconosciuti, ma le cui storie corrono parallele e si incrociano proprio grazie a quella borsa che, per ognuno, per motivi diversi, rappresenta la salvezza. Il film inizia con un uomo che, dopo il fallimento del ristorante di famiglia si ritrova a lavorare da umile inserviente. Sarà lui, con il suo carico di fatica, povertà e problemi, tra cui spicca l’essere il care giver dell’anziana madre, a trovare una grande borsa piena di soldi in un armadietto della sauna dove lavora. Un ritrovamente sorprendente, capace di cambiare a chiunque la piega della propria esistenza. L’uomo però ignora che dietro quella borsa si nasconde un intreccio di storie di violenza e sopraffazione che vede protagonisti spietati malviventi: un colletto bianco indebitato con la criminalità, il suo feroce strozzino, un’astuta truffatrice, una giovane escort con un marito violento e un immigrato illegale. Tutti questi personaggi senza scrupoli si danno la caccia senza tregua, nel tentativo di mettere le mani sul denaro contenuto nella borsa. Tra omicidi, tradimenti, colpi di fortuna e sfortuna i loro destini beffardi s’incrociano, cacciandoli in guai sempre più grandi, in un disperato gioco sempre più pericoloso che si regolerà senza esclusione di colpi.

Il trailer del film Nido di vipere

Nido di vipere, un thriller che coinvolge e diverte in stile ‘Tarantino’

Non solo K-pop, anche il K-cinema, ormai da qualche anno, ha ampiamente superato i confini asiatici ed è sempre più teso alla conquista del mercato cinematografico mondiale. Un obiettivo che anche “Nido di vipere”, firmato dall’esordiente Kim Yong-hoon, ha tutte le carte in regola per poter centrare. Il film è stato campione d’incassi in patria ,ma si è fatto notare anche in diversi festival cinematografici internazionali, tra i quali il Far East Festival di Udine e il Festival di Rotterdam dove ha conquistato il premio della giuria, ed ora arriva alla prova del botteghino che, in Italia, scatterà nella data del prossimo 15 settembre.

Si può raccontare Nido di Vipere come un noir che mette insieme elementi tradizionali: un oggetto del desiderio, una banda di loschi e avidi criminali che si fanno guerra l’uno contro l’altro per conquistare quell’oggetto, un poliziotto smaliziato, un povero comune mortale, sfortunato e fortunato insieme, una spietata femme fatale, feroci killer a servizio dei boss, colletti bianchi corrotti e disperati che daranno vita a furti, inseguimenti, omicidi, occultamenti di cadaveri, trappole, sanguinose rese dei conti. Insomma, nel film c’è tutto il necessario perché gli amanti della suspence e dell’azione rimangano coinvolti fino all’ultimo e anche divertiti, perché le situazioni da black comedy abbondano.

Il film per molti aspetti quindi non può dirsi innovativo, anche perché le fonti di ispirazione stilistica sono facilmente rintracciabili nel lavoro dei grandi nomi hollywoodiani della black comedy contemporanea: Quentin Tarantino e i fratelli Cohen su tutti. Ma questo non toglie nulla alla freschezza di un titolo, capace di raccontare con una storia a orologeria e molto ben calibrata, la bassezza e la disperazione dell’avidità, ma anche di essere ottimo e sano intrattenimento, del tipo che ci si augura di godere quando si entra in una sala cinematografica. Lo spettatore rimane subito imbrigliato dalla rete tessuta dalle storie individuali e da personaggi disegnati per essere tipi, ma non caricaturizzati, e ne rimane impigliato fino al finale, senza soffrire mai un momento di noia, ma anzi, in un crescendo di coinvolgemento, tra sorprese, rivolgimenti di fronte e più di qualche risata grottesca.

Voto: 7