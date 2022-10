Al cinema Ninjababy, la commedia norvegese che brilla per freschezza e assenza di retorica

Dopo il successo come miglior commedia alla 34esima edizione degli European Film Awards, Ninjababy approda nelle sale italiane a partire da giovedì 27 ottobre 2022. Il nuovo film della regista norvegese Yngvild Sve Flikke è fresco, pieno di energia e soprattutto di una personalità tutta sua che lo rende impossibile da sconsigliare, aggiungendosi alla schiera della sempre più apprezzata commedia norvegese contemporanea.

Ninjababy, la trama del film

Rakel è una ragazza norvegese di 23 anni che, come tante giovani della sua età, non sa cosa farà in futuro. Tra disegni e scarabocchi, dopo aver abbandonato la scuola di grafica le balenano in testa mille idee e, nell’attesa, si gode questa sua inquietudine tra feste varie, droghe e sesso occasionale. Quando si rende conto di essere incinta, non ci pensa due volte ad andare in clinica per abortire, ma scopre che il bimbo ha già sei mesi e non è più possibile: il piccolo, il cui padre non brilla certo per acume, deve nascere. La ragazza dovrà così rinunciare a tutto – ai propri sogni, a un nuovo ragazzo dolce e innamorato e a tanto altro – e rimettere in ordine le sue priorità, nonché confrontarsi con tutte le proprie incertezze.

Il trailer

Il problema è lo sperma, non il bambino

La scalata della commedia scandinava continua arricchendosi di un altro tassello, Ninjababy, che si inserisce perfettamente in quelle atmosfere vive e universali che vanno sempre più definendosi nel cinema norvegese contemporaneo, aggiungendo qualcosa di più. Nel caso della pellicola di Yngvild Sve Flikke – premiata come miglior commedia agli EFA 2021 – infatti, ecco quel clima di una Oslo intima, quasi bedroom pop, in cui irrompe una trama che sembra scontata, ma che viene trattata in maniera sempre originale, fresca e soprattutto mai retorica.

La storia della giovane ragazza rimasta incinta è infatti conosciuta, ma Ninjababy riesce a deviare dai binari noti, brillando per originalità e contemporaneità nel raccontarla. L’esempio perfetto è l’animazione che va a intrecciarsi con il film vero e proprio: il feto di Rakel prende vita dai suoi disegni e diventa l’occasione di confronto interiore sulla faccenda. La trovata non è certo inedita, ma risulta simpatica, intelligente, delicata e mai invasiva, il perfetto contrappunto d’introspezione a cui è dedicato il giusto minutaggio senza mai prendere il sopravvento sulla pellicola, ma anzi restituendo grande personalità e vitalità non solo alla protagonista (che ne ha da vendere) ma all’intero film.

Può essere visto come un Juno più attuale, ambientato in un paese dove la sanità gratuita non è un miraggio, ma Ninjaboy è più che fresco, brillante e puntuale. In primo luogo proprio grazie alla sua protagonista Rakel, personaggio alla moda (quella vera) persa tra mille pensieri e indecisioni, onesta, diretta, irriverente e addirittura volgare se serve. In secondo luogo grazie alla sua assenza di retorica che, su una questione così tanto discussa, merita un plauso. Il problema finalmente è lo sperma e non il bambino: attraverso una storia vera (e, soprattutto, sensata, senza che sia necessario esporre maschilismo, indipendenza e falsi pietismi in maniera didascalica e innaturale) si può raccontare che non volere figli è una cosa normale. Rakel semplicemente non è interessata al suo bambino, nemmeno dopo averlo tenuto in braccio per giorni, e tutto questo può essere raccontato.

VOTO: 8