Lina Wertmuller, il doloroso addio del nipote: "Piango i nostri ricordi. All'Italia serviresti ancora"

Tra i primi a voler salutare Lina Wertmuller, scomparsa in queste ore all'età di 93 anni, c'è il nipote Massimo, anch'esso uomo di spettacolo. Sul proprio profilo social, l'attore e regista classe 1956 condivide uno scatto della zia mentre si trovava tra gli ospiti del suo matrimonio. "La voglio ricordare così - esordisce su Facebook - Che sorride partecipe a una mia, nostra, gioia. L'Italia sta perdendo ultimamente riferimenti fondamentali. Portatori di qualità, del meglio, di intelligenza, di arte e di cultura. E sappiamo quanto oggi servirebbero la cultura, come ancora unico mezzo per crescere, per evolversi, per emanciparsi, e gli intellettuali , come appunto veicolatori di pensiero e cultura".

Donna che ha fatto la storia, prima regista ad essere candidata all'Oscar (tre le candidature per Pasqualino Settebellezze, poi l'Oscar alla carriera arrivato l'anno scorso), è alla sua immensa professionalità e all'altrettanto grande talento che guarda Massimo: "Quanto servirebbero in questo sciagurato paese, il paese delle Belle Arti e del Rinascimento, con così tanti italiani invece distratti, anzi attratti da un centro commerciale, o da una vicenda del Grande Fratello, o dalle parole di un inflencer che non da un capolavoro cinematografico. E difatti quando se ne va un Pasolini, uno Scola, un Monicelli, un Magni, un Proietti, un Falqui, o una Lina, ti dispiace e ti preoccupi di tutto il mondo che se ne va con loro".

"Tutto il loro mondo che avevano creato - si legge ancora - a migliorare la vita di tutti, e che dal giorno dopo si deve cercare di conservare e preservare. Però, però, io oggi non piango la maestra, la genia, che se ne è andata. Soffro, soffrirò con tutti il vuoto incolmabile che lei lascia, ma io piango un fatto mio personale e intimo. Io piango l'ultima rappresentante consanguinea della vita che ho avuto sin qui, l'ultima superstite del mio passato, anche remoto. Io piango i ricordi familiari che mi hanno legato a lei da bambino. Io piango la sorella di mio padre. A lei non piaceva che la chiamassi così, ma io, prima di tutto, piango mia zia".